Macchinista preso a pugni in faccia sulla metro A da un passeggero

Ancora un dipendente Atac aggredito durante lo svolgimento del suo lavoro. Questa volta è toccato a un macchinista della metro A, che domenica è stato preso a pugni da un passeggero una volta arrivato al capolinea, a Battistini.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.30, quando il macchinista è arrivato in stazione a fine corsa e prima di smontare ha controllato, come da prassi, il treno, per verificare che tutti i passeggeri fossero scesi. Nel corso dell’ispezione ha individuato un uomo che stava dormendo sui sedili, lo ha svegliato e gli ha chiesto di scendere. Per tutta risposta, l’uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso rompendogli il naso.

Il macchinista ha immediatamente chiamato il 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monte Spaccato, che al loro arrivo hanno trovato l'aggressore, un cittadino nigeriano di 28 anni, ancora sulla banchina. Alla vista delle divise l'uomo, molto agitato, si è scagliato anche contro di loro: i militari lo hanno bloccato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Portato in tribunale per la direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stato trasferito in carcere.

Il macchinista, portato in ospedale con l'ambulanza, è stato medicato per la frattura del setto nasale e dimesso con una prognosi di 30 giorni: "Da parte di Atac zero garanzie sulla sicurezza - è il commento di Claudio De Francesco di Uil Trasporti - Intervenga il prefetto e si applichi un protocollo di sicurezza con certezza della pena. Qui si rischia di andare a lavorare e non tornare più a casa".