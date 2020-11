Macchinette mangiaplastica anche al mercato rionale Trieste: ecco come funziona

Macchinette mangiaplastica anche nel II municipio, tra i banchi del mercato rionale Trieste. Di questa mattina l'inaugurazione da parte della sindaca Virginia Raggi. Il primo eco compattatore era stato installato al mercato della Magliana.

In totale ne sono previsti 17 in altrettanti mercati rionali della Capitale: Prati, Grottaperfetta, Montagnola, Tuscolano III, Nuovo Cinecittà, Appagliatore, Laurentino, Latino, Casilino 23, Italia, Casal de Pazzi, Irnerio, Platani e Borgo Ticino. L'iniziativa portata avanti con il consorzio Coripet si chiama "Riciclami al mercato... e sarai premiato". Ecco comune funziona.

Il risparmio sulla spesa

Conferendo 100 bottiglie, i cittadini avranno diritto a 1 euro di sconto sulla spesa presso i banchi aderenti alla campagna, a fronte di una spesa minima di 5 euro.

Il meccanismo è semplice: per avere un codice utente, basta scaricare l’app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google Play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato. Il funzionamento è identico a quello già sperimentato per le macchiette installate nelle stazioni della metropolitana.