“M’illumino di meno”, Roma aderisce alla campagna sul risparmio energetico

L’idea di spegnere le luci, in un periodo caratterizzato dal caro bollette, diventa quasi una necessità per le famiglie romane. Ma è anche un messaggio che, al di là della situazione contingente, viene lanciato in favore del risparmio energetico. In questo senso la campagna “M'Illumino di meno” lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio 2 ha fatto breccia nella città eterna, anche a livello istituzionale.

Palazzi e monumenti spenti

Per dieci minuti, dalle 19.50 alle 20.00 le luci della facciata del Palazzo Senatorio, al Campidoglio, resteranno spente. E lo stesso accadrà ad uno dei monumenti più celebrati della capitale, la Fontana di Trevi. Anche la regione Lazio ha deciso di sposare l’iniziativa, per sostenere la cua del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Per questo il palazzo della giunta regionale, in via Rosa Raimondi Garibaldi, alla Garbatella, resterà dalle 19 alle 20 volutamente al buio.

Le tre azioni da sostenere

Per l'11 marzo, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibile, “M’illumino di meno” propone tre azioni: pedalare, rinverdire, migliorare. La campagna, che in questa edizione diventa maggiorenne, “mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente” hanno fatto sapere i promotori.

La campagna nel territorio

Tra gli enti di prossimità, si registra la partecipazione del municipio XI. Il municipio degli arvali, come gesto simbolico, ha piantato un albero in viale Vicopisano, nel quartiere Magliana e spegnerà le luci non essenziali nelle strutture di propria competenza. “L'attenzione al risparmio energetico deve diventare una buona abitudine e con la nostra adesione alla campagna vogliamo incentivarla” ha commentato il minisindaco Gianluca Lanzi che ha invitato i residenti del suo municipio a contribuire, mettendo a dimora nuove piante e spegnendo il maggior numero di luci possibile.