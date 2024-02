Ancora un lupo investito a Roma, l'Aurelia si conferma strada "killer"

Solitamente sono esemplari giovani, non ancora avvezzi alla coabitazione con l’uomo. In questo caso, invece, l’esemplare sembra avere tre o quattro anni di età. Siamo lungo la via Aurelia SS1, all’altezza di Testa di Lepre. Qui, il gruppo locale di conservazione Lipu Castel di Guido, nel primo pomeriggio del 15 febbraio, ha recuperato una carcassa di lupo. L’animale, con tutta probabilità, è stato ucciso investito da un’automobile.

Uccisa una lupa

Dai primi rilevamenti sul campo degli operatori intervenuti, si legge in un post Facebook della Lipu, l'animale investito è una lupa femmina di circa 3-4 anni d'età, probabilmente parte del secondo nucleo familiare che il gruppo di monitoraggio segue dal 2021, che occupa un territorio nell'area centro-settentrionale della Riserva Naturale del Litorale Romano.

“Questo investimento, l'ennesimo che abbiamo registrato negli ultimi anni in quest'area di campagna romana, sottolinea il grave impatto che l'uomo, con le infrastrutture stradali (investimenti) e con attività illecite (bracconaggio) ha su questa specie” dicono i volontari. Sulle strade di Roma e dintorni ce ne sono stati tanti di fatti analoghi. Tanto per fare degli esempi, sempre a Castel di Guido nel 2021 era morto Nerone, mentre a gennaio del 2022, vicino alla riserva di Decima Malafede, era stato trovato un altro esemplare senza vita. Un mese dopo un altro investimento sempre sull’Aurelia mentre a febbraio 2023 un lupo era stato ferito sulla Tiberina.

Elevata mortalità

La Lipu ritiene sempre urgente “da un lato investire risorse nella mitigazione della mortalità di origine umana (accidentale e illegale) e dall'altro approfondire le conoscenze su come i lupi riescano a vivere in un contesto naturale, certamente idoneo alla presenza stabile della specie, ma anche ricco di pericoli quali strade e attività illecite, alla base dell'elevatissimo tasso di mortalità che registriamo in queste aree da 10 anni ad oggi”.

Nuove strategie

Oggi esistono diverse strategie per mitigare il rischio di investimento di specie di fauna selvatica, seppure nessuno possa essere risolutivo. “Ideale sarebbe la presenza di infrastrutture che prevedano sottopassi o sovrappassi adeguati all'attraversamento della fauna selvatica, come viene fatto in molti paesi del nord Europa e in Canada. Ma è possibile mitigare il rischio anche con investimenti a più basso costo. Ad esempio – spiegano i volontari - in diverse aree italiane ed europee si sta sperimentando l'installazione di apparecchi acustici e visivi che dissuadono gli animali dall'attraversare le strade quando sopraggiungono automobili a velocità sostenuta”.