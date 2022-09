Sempre più lupi nella Capitale: “Ripresi 12 cuccioli in due branchi”

Mai così tanti cuccioli erano stati monitorati nel territorio che fa parte della riserva naturale del litorale romano.

La nuova coppia dominante a Castel di Guido

Sono due i nuclei famigliari che si sono riprodotti all’interno dell’area protetta che include il territorio della Capitale e del comune di Fiumicino. Nell’oasi Lipu di Castel di Guido c’è una nuova coppia, che ha preso il posto di quella che fino allo scorso autunno era costituita dall’ibrido Nerone e dalla matriarca dei lupi capitolini: Aurelia. “La nuova coppia, formatasi lo scorso inverno, è composta da Anco e Galeria ed ha dato alla luce 7 cuccioli” fanno sapere i volontari dell’oasi Lipu di Castel di Guido. Ma non ci sono soltanto loro.

Cucciolata record

“Il monitoraggio dei lupi nella zona di Castel di Guido è partito nel 2013. E’ invece più recente quello che si sta facendo nella zona più a nord della Riserva. Nel 2020 ci sono arrivate le prime segnalazioni di lupo in quell’area c così abbiamo iniziato ad interessarci anche di quella zona dove, quest’anno, abbiamo accertato la presenza di cinque cuccioli” ha spiegato Marco Antonelli, zoologo dell’oasi LIPU di Castel di Guido.Sono in tutto 12, quindi, i giovani esemplari che orbitano nell’area compresa tra il municipio XI e Fiumicino. Un record.

I comportamenti da studiare

“La nuova coppia di Castel di Guido – ha spiegato la Lipu – ha utilizzato utilizzato le stesse aree riproduttive (rendez-vous) del branco storico. Questo comportamento probabilmente è un segnale che la nuova femmina riproduttiva (Galeria) possa essere una figlia di Aurelia, e mantenga dunque la “memoria storica” dell’area utilizzata dalla madre per lo svezzamento delle cucciolate”. Il lavoro della Lipu, nei prossimi mesi, sarà dedicato alla “conferma genetica di questa ipotesi”. Tutt’altro che irrilevante perché “Comportamenti simili, descritti in letteratura scientifica in alcuni casi di branchi studiati in Nord America, sono stati raramente documentati in Italia, e mostrano l’elevata importanza della trasmissione culturale in una specie sociale come il lupo”.

Quindi la presenza di questo predatore, ed il suo costante monitoraggio, consentiranno di ricavare maggiori informazioni su tutta la specie. A testimonianza dell’importanza che sta assumendo, dal punto di vista scientifico, il ritorno del lupo nel territorio romano.