Lungotevere Oberdan, a bando lo storico mercatino dei libri usati

Lungotevere Oberdan, per almeno quattro generazioni di studenti, più che il nome di una strada è la sede di uno storico mercatino: quello della compravendita di libri scolastici.

In vista della prossima estate e di quelle a venire, l’amministrazione municipale ha deciso di intervenire per organizzare al meglio l’attività. Per questo è stata pubblicata una manifestazione d’interessi, con l’intenzione individuare un soggetto concessionario dell’area destinato allo svolgimento di una mostra mercato. Si terrà nel periodo compreso per il triennio 2022-2023-2024.

Ai concessionari, che devono fornire una polizza assicurativa di un milione “a copertura del rischio di responsabilità per danni a persone, animali, cose” sono stata date circa tre settimane di tempo per farsi avanti. Il mercato verrebbe aperto anche prima del consueto, vale a dire dal 5 luglio al 27 settembre, con l’esclusione del periodo compreso tra il 9 ed il 15 agosto.

I banchi di vendita ed i relativi autocarri per il trasporto e deposito di libri scolastici usati, non possono superare le dimensione previste nel bando. Tra i criteri di valutazione, quello che consente il maggior punteggio (25 punti) è legato alla qualità estetita delle strutture di vendita ed al loro allestimento. Fanno punteggio anche l’organizzazione di laboratori di lettura destinati agli studenti (6 punti) e l’organizzazione di attività culturali/didattiche connesse all’oggetto della mostra mercato (12 punti).

Nato a metà degli anni '70 in piazza Risorgimento, la vendita dei libri usati dall'81, dopo una breve parentesi alla mole Adriana, si è spostata su Lungotevere Oberdan divenuto negli anni una vera e propria istituzione per tutta la città. Non c'è studente di Roma e provincia che li non abbia tentato almeno una volta la vendita o l'acquisto di qualche volume.