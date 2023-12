Un tappeto di luci per la pace in via del Corso. Ecco le luminarie di Natale

Non solo l'albero di Natale in piazza del Popolo. Nel pomeriggio di ieri sono state accese anche le luminarie natalizie di via del Corso, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, con anche l'esibizione della scuola di canto corale del teatro dell'Opera di Roma. Realizzate dal gruppo Acea, sono dedicate al tema universale della pace.

Le luci per la pace

Il tappeto di luci si estende da piazza Venezia a piazza del Popolo, misura circa 1.400 metri di lunghezza ed è formato da 18 stringhe a luce led bianca calda, per un totale di 300mila punti luce. Ad intervallare le luminarie, la parola Pace, tradotta in diverse lingue, dal francese al tedesco allo spagnolo, stelle luminose e il logo Acea, per un totale di 65 elementi decorativi. Ma non c’è solo il Centro: oltre all'erogazione dell’energia elettrica necessaria per illuminare l’albero di piazza del Popolo, tra le iniziative di Acea per le festività natalizie c'è anche l’installazione di un albero di Natale in ognuno degli altri quattordici municipi.

La testimonianza per le vittime della strada

Il Gruppo Acea è stato rappresentato a piazza del Popolo da Roberta Rindone, dipendente della funzione Comunicazione, che ha dato il via all’accensione dell’albero, accanto al Sindaco e alla Presidente di Acea, Barbara Marinali. Quella di Roberta e delle sue due figlie è una testimonianza forte per sensibilizzare sempre di più la cittadinanza sul tema delle vittime della strada, a poche settimane dalla perdita del loro marito e papà in un tragico incidente automobilistico. Grazie alla collaborazione tra Areti, società del gruppo Acea, e Roma Capitale nei prossimi mesi saranno installati oltre 700 attraversamenti pedonali luminosi (APL), utilizzando tecnologie di ultima generazione che andranno a migliorare il servizio di illuminazione pubblica in prossimità di passaggi pedonali particolarmente rilevanti, anche nelle aree periferiche della Capitale.