Angelo Bonelli festeggia a Roma i 100 anni del padre, ex carabiniere: "Ha combattuto la mafia in Sicilia"

Luigi Bonelli, padre del deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, ha festeggiato i 100 anni del padre Luigi, che ha dedicato la sua vita all’Arma dei carabinieri. E che, non a caso, ha festeggiato circondato da colleghi in divisa. Per l’occasione, anche lui ha sfoggiato l’uniforme.

La storia di Luigi Bonelli

“Mio padre si è arruolato giovanissimo nei carabinieri, in Sicilia, aveva circa 16 anni – racconta Bonelli -. La sua vita ha percorso i momenti più importanti della nostra Repubblica. Da giovanissimo è stato mandato al confine piemontese-francese durante la seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto, poi, è tornato in Sicilia e ha partecipato ai pattugliamenti antibracconaggio e a quelli sulle tracce del bandito Salvatore Giuliano. Due dei suoi colleghi furono uccisi. Era un lavoro molto duro e pericoloso, perché i pattugliamenti si facevano a piedi, percorrendo 14-15 chilometri, in due, massimo tre persone”. Di queste e altre esperienze, Luigi Bonelli ha raccontato ai colleghi più giovani durante la sua festa.

“È stata una bella giornata – spiega il deputato -. Mio padre ha ricevuto anche una lettera e una targa da parte del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Teo Luzi, che l’ha ringraziato per il suo impegno”. Non è la prima volta che Bonelli racconta pubblicamente della sua famiglia, l’anno scorso, ad esempio, scrisse: “Papà Luigi, ex appuntato dei carabinieri, tra poco 99 anni, e mia mamma Pasqua, casalinga, oggi 89 anni. Mia mamma ha l’Alzheimer e mio padre le sta sempre vicino. Una famiglia umile che mi ha insegnato l’onestà e il rispetto. Grazie papà e mamma”.