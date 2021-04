Coronavirus, Luciano Romanzi morto nel giorno del suo compleanno: addio al sindaco di Licenza

Nel giorno del compleanno è morto Luciano Romanzi, sindaco di Licenza e vicepresidente Uncem Lazio, membro del Consiglio nazionale, colonna dell'associazione. Lottava da giorni contro il covid, spinto dall'affetto di tutti i colleghi e dal Presidente Uncem Lazio Achille Bellucci, dal Presidente nazionale Marco Bussone, dal Vicepresidente Flavio Cera.

Tutta Uncem ha seguito con apprensione e preghiera questi ultimi giorni di Luciano Romanzi, 62 anni: "Ci mancherà moltissimo – afferma il Presidente Uncem Marco Bussone, con l'Ufficio di Presidenza, Giunta e Consiglio nazionale – Il suo sorriso portava concordia. E la sua lucidità politica sono state preziose, anche negli ultimi anni per dare un nuovo Ente montano al Lazio rendendo più forti le Comunità montane".

"Con vero, vivo dolore, invio il mio abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che hanno voluto bene a Luciano Romanzi. - si legge sul sito di Uncem Lazio - Ci ha lasciati oggi, proprio il giorno del suo compleanno, dopo aver lottato per giorni contro il coronavirus. Un uomo dalle straordinarie qualità umane, di grande intelligenza e animato dai migliori sensi di giustizia e fratellanza. Un vero socialista. Un elemento prezioso che amava il suo territorio più di se stesso e aveva sempre una lucida visione sul da farsi per il bene collettivo. Ci mancherà tanto, come uomo e come politico".

Una lunga e importante carriera politica quella di Luciano Romanzi, sindaco del paese dei Monti Lucretili dal 2016 e lo era già stato dal 1993 al 2004. Attuale segretario regionale del Psi, Romanzi è stato Consigliere comunale, Assessore al Bilancio, Presidente e Vicepresidente della X Comunità Montana dell'Aniene, consigliere del Parco regionale dei Monti Simbruini, Assessore delle Risorse umane della Provincia di Roma e anche Consigliere regionale.

"L'Amministrazione comunale, i dipendenti e i collaboratori si uniscono all'immenso dolore della famiglia Romanzi – Muzi per la scomparsa dell'amato Sindaco Luciano Romanzi, da sempre vicino a tutta la comunità licentina e attento ai bisogni di tutta la valle dell'Aniene", si legge sul sito del comune di Licenza.

Cordoglio che arriva anche dalla Regione. "E' con grande dolore che apprendo la notizia della morte di Luciano Romanzi. - scrive in una nota Nicola Zingaretti - Lo ricordo come un orgoglioso militante e dirigente socialista, un uomo e un amministratore di grande spessore e visione. Con lui abbiamo avuto modo di lavorare fin dai tempi in cui ero Presidente della Provincia, con un’ottica sempre rivolta all’innovazione e alla valorizzazione delle risorse del nostro territorio. Una persona appassionata e legata a doppio filo alla sua comunità. E' una grande perdita per tutti. Alla famiglia, ai cittadini di Licenza, dove era Sindaco, ai suoi colleghi dell’Uncem, le mie sentite condoglianze e quelle di tutta la Regione Lazio".

"Il nostro profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Romanzi, sindaco del Comune Licenza e Presidente della Comunità Montana dellìAniene, altra vittima di questo terribile virus che non da’ tregua. Abbiamo perso un uomo instancabile, che si è sempre battuto per la tutela del patrimonio naturalistico dei Parchi regionali dei Monti Simbruini e dei Monti Lucretili. - il messaggio del Gruppo M5s nel Lazio - L'attenzione e la passione per il suo territorio, hanno portato Luciano ad accogliere con entusiasmo la nostra Proposta di legge per la valorizzazione degli Ospedali montani del Lazio, che abbiamo avuto l’onore di presentare insieme lo scorso febbraio. In quella circostanza abbiamo apprezzato, una volta di più, il suo impegno per la sanità di prossimità, soprattutto nelle aree montane che vivono una condizione di maggiore isolamento. Siamo vicini ai suoi cari e a tutta la comunità licentina".