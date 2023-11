“Lucha y Siesta” e il ritiro di Atac, c'è poco da esultare. I problemi restano e all'orizzonte c'è lo sfratto

Le attiviste del centro antiviolenza e casa delle donne di via Lucio Sestio possono esultare, perché i vertici dell'associazione non dovranno più risarcire oltre un milione di euro ad Atac per l'occupazione, avvenuta nel 2008, dell'immobile. Ma questo non salva definitivamente "Lucha y Siesta", attiva da quindici anni a tutela delle pari opportunità e contro la violenza di genere. Anzi, non la salva per niente.

"Lucha y Siesta" resta sotto processo per occupazione

Il ritiro della causa civile da parte di Atac, ottenuta dopo le pressioni di decine di associazioni e l'azione diplomatica del sindaco Roberto Gualtieri, è solo una goccia nel mare di guai che si prospettano all'orizzonte per la Casa internazionale delle donne "Lucha y Siesta". Perché innanzitutto il processo per l'occupazione del 2008 andrà avanti. Atac, ex proprietaria dell'immobile di via Lucio Sestio 10, chiedeva 1,3 milioni di euro come risarcimento per non aver potuto inserire l'edificio nel concordato utile al recupero dei debiti che hanno fiaccato la municipalizzata. Il concordato è stato chiuso positivamente nel 2022 con il recupero di 117 milioni di euro. Questa richiesta verrà meno, ma per il resto il reato resta e il processo anche.

La Regione di Rocca vuole riappropriarsi dell'edificio

Nel frattempo a metterci il carico c'è anche la Regione Lazio. Diventata proprietaria dell'immobile occupato, su decisione dell'ex giunta di centrosinistra guidata da Nicola Zingaretti, adesso la volontà è quella di rientrarne in pieno possesso e ristrutturarlo completamente. Mettendolo a bando. A ottobre, su proposta dell'assessora Simona Baldassarre, la giunta di centrodestra ha deciso di interrompere lo schema di convenzione con "Lucha y Siesta", allo scopo di tornare a gestire l'edificio, svuotato dal centro antiviolenza. Tra le motivazioni principali fornite nell'atto di delibera c'è quella dell'inadeguatezza degli impianti dell'edificio, sui quali c'è bisogno di intervento. Una conclusione alla quale la giunta è arrivata dopo che la direzione generale della Regione ha chiesto, a luglio 2023, di verificare i requisiti di sicurezza dell'immobile. Pochi giorni dopo la relazione ha confermato le criticità: "Il sistema impiantistico non risulta essere a norma".

"Arrivata la revoca dello schema di convenzione, ci vogliono fuori"

Le mosse della Regione vengono confermate dalle stesse attiviste del centro antiviolenza: "Ci è stata comunicata l'attuazione della revoca dello schema di convenzione" - hanno fatto sapere il 24 novembre, alla vigilia della grande mobilitazione nazionale contro la violenza di genere. E inoltre: "Rimane il fatto - si legge in un post Facebook - che siamo chiamate a rispondere in tribunale per occupazione abusiva, proprio quando il Paese cerca più disperatamente risposte e strumenti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Nonostante le molteplici richieste di incontro di tutta la Rete antiviolenza alla giunta Rocca per parlare del futuro di Lucha y Siesta, la Regione Lazio comunica attraverso una mail l’inizio dello svuotamento della Casa e la richiesta di non accogliere nuove donne in fuga dalla violenza".

La palla passa (ancora) a Gualtieri

Per questo la casa internazionale delle donne si appella nuovamente a Gualtieri e alla sua giunta: "Ci auguriamo che la scelta dell'amministrazione comunale di ascoltare le associazioni e i movimenti venga portata avanti, per avviare un’interlocuzione con la Regione volta alla completa salvaguardia dell'esperienza". Ora la palla torna al Campidoglio, che dovrà fare leva sui non pessimi rapporti tra il Sindaco e l'ex presidente della Croce Rossa Italiana, per trovare una via d'uscita. Altrimenti sarà sgombero nei prossimi mesi, con le donne e i minori ospiti oggi, ricollocati altrove.