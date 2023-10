Dal sit-in in Regione alla campagna social, cresce la solidarietà per Lucha y Siesta

La delibera dell'assessora Simona Baldassarre che stabilisce la revoca della convenzione tra Regione e casa delle donne "Lucha y Siesta" non è stata ancora votata in giunta, ma la protesta delle associazioni femministe, di una parte della politica e in generale della società civile sta montando di giorno in giorno. Nel pomeriggio del 12 ottobre si è svolto un sit-in sotto la sede del consiglio regionale a Garbatella, contemporaneamente diverse decine di persone e attivisti si sono radunati davanti al centro antiviolenza di via Lucio Sestio e sui social crescono le manifestazioni di solidarietà.

La delibera regionale che mette a bando la casa delle donne

Non sarà una decisione popolare quella che verrà presa la prossima settimana dalla giunta di centrodestra della Regione Lazio. La proposta di delibera firmata dall'assessora alle pari opportunità Simona Baldassare, con l'ok dell'assessore al bilancio Giancarlo Righini, punta a far tornare l'edificio di via Lucio Sestio nelle disponibilità della Pisana (che lo ha acquistato all'asta nel 2021, su decisione di Zingaretti, per poco più di 2 milioni di euro) per ristrutturarlo e metterlo a bando. Da subito la casa delle donne e una larga parte della politica di centrosinistra ha levato gli scudi in difesa dell'esperienza femminista di tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

La protesta femminista in Regione

Giovedì pomeriggio e fino a sera, "Lucha y Siesta" ha presidiato il piazzale di fronte alla sede del consiglio regionale, a Garbatella, chiedendo tutela per la casa delle donne il cui destino, a quanto pare, sarebbe segnato. "Siamo in tantissime davanti la Regione Lazio - hanno detto - per dire che 'Lucha Y Siesta' siamo tutte e che la delibera con cui vorrebbero cancellare questa preziosa esperienza va stralciata immediatamente. Il femminismo non si mette a bando, cara Regione Lazio. E al Comune di Roma diciamo di intervenire per l'immediato ritiro da parte di Atac della costituzione di parte civile. Basta con la logica del profitto sui beni pubblici, basta con la logica contabile che devasta i percorsi sociali".

L'appello al Comune per mettere fine al contenzioso con Atac

Il riferimento al Comune e ad Atac riporta al contenzioso che è ancora in piedi. La municipalizzata, ex proprietaria dell'immobile, avrebbe dovuto venderlo nell'ambito del concordato per il rientro dai debiti. L'occupazione dell'immobile iniziata nel 2008 impedì ogni dismissione, fino all'asta del 5 agosto 2021 che si risolse con l'acquisto da parte della Regione. Tra il 2017 e il 2018, però, Atac iniziò la vertenza legale contro l'associazione - nello specifico contro la sua presidente - per l'occupazione. Il 10 gennaio 2023 avrebbe dovuto tenersi la prima udienza, ma è stata rimandata. Per questo anche la politica chiede al Campidoglio un passo concreto: "E' il momento di schierarsi - dice Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII municipio e portavoce di Sinistra Civica Ecologista - essere qui con loro è anche un appello il Comune, in tutte le sue espressioni, compresa Atac coinvolta ancora nel contenzioso". Il messaggio è chiaro: caro Gualtieri, leva di mezzo Atac, fai chiudere il processo e libera la casa delle donne da un ulteriore peso.

La campagna social a sostegno di LUcha y Siesta

Nel frattempo su Facebook e Instagram si moltiplicano i post di solidarietà per "Lucha y Siesta". Sotto l'hashtag #luchasiamotutt3, si susseguono a decine i post, sia da parte di esponenti politici capitolini sia di associazioni che si occupano di diritti delle donne e violenza di genere. Da Non Una Di Meno all'associazione Scosse, dalla Cgil Roma e Lazio a Donna Vita Libertà, dalla consigliera capitolina Erica Battaglia (Pd) a quella regionale Alessandra Zeppieri (Polo progressista).