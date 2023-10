"Lucha Y Siesta" chiede ad Atac di ritirarsi dalla causa per l'occupazione dell'immobile

"Atac si ritiri dalla causa contro Lucha Y Siesta". La richiesta, messa nero su bianco dalla casa delle donne che da 15 anni occupa un immobile in via Lucio Sestio 10, è indirizzata al Comune e alla sua partecipata del trasporto pubblico, ex proprietaria dell'edificio che nel 2021 è stato acquistato dalla Regione Lazio. A firmare la lettera-appello decine di associazioni, con il supporto di buona parte della politica romana e dei municipi di Roma, tranne il VI a guida centrodestra.

L'appello di Lucha Y Siesta ad Atac e Roma Capitale

L'iniziativa di Lucha Y Siesta si inserisce in un momento di lotta, da parte delle "luchadore", in seguito alla decisione della giunta regionale di centrodestra di ritirare la convenzione che regola la presenza della casa delle donne in via Lucio Sestio, allo scopo di sgomberare l'immobile, ristrutturarlo e metterlo a bando. Inoltre, il 27 novembre è fissata una nuova udienza del processo per occupazione a carico della presidente dell'associazione, nel quale Atac - ex proprietaria dell'immobile - è costituita come parte civile.

Atac chiede un risarcimento di 1,3 milioni per l'occupazione del 2008

"L’Associazione che da anni opera gratuitamente per sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di chi abita la Casa delle donne Lucha y Siesta - si legge nella missiva - è chiamata a difendersi in tribunale dall’accusa di occupazione. E l’Atac, ex proprietario dell’immobile, si è costituita parte civile nel processo con prossima udienza il 27 novembre. Dopo aver lasciato abbandonato l’immobile per anni, la partecipata del Comune di Roma chiede un risarcimento di 1,3 milioni di euro per il danno che sarebbe stato arrecato alla collettività da chi, invece, ha dato risposte concrete quando le istituzioni mancavano". L'immobile, infatti, era stato inserito nel concordato Atac, portato avanti per reperire la liquidità necessaria ad evitare il fallimento della partecipata.

"La parte civile siamo noi. Si faccia qualcosa di sinistra"

"Con questa lettera - proseguono dalla casa delle donne - chiediamo il ritiro immediato di questa scandalosa costituzione di parte civile. La parte civile, infatti, siamo noi: una comunità solidale che insieme quotidianamente costruisce pratiche di cura all'interno di una logica generativa non può essere valutata soltanto secondo criteri quantitativi. Ma se anche volessimo equiparare il valore sociale al valore economico, non c'è alcun dubbio che sarebbe l'ampia comunità che ha contribuito in questi 15 anni alla costruzione del progetto Lucha y Siesta a dover chiedere un risarcimento. Il momento storico che viviamo non è un momento qualunque, per questo chiediamo che si faccia qualcosa (di sinistra)".

Attacco a Rocca: "E' chiaro che idea abbia la giunta sulla libertà delle donne"

Nel corso della lettera, le attiviste e le associazioni che l'hanno sottoscritta attaccano la giunta Rocca "che non fa mistero di cosa pensa delle libertà delle donne - dicono - e di tutte le persone marginalizzate che in luoghi come Lucha trovano spazio di pensiero, di parola, di vita. Ci troviamo infatti davanti a una Giunta Regionale che vuole cancellare il percorso fatto fin qui, svuotare lo stabile e ridurre la complessità di Lucha y Siesta a servizio da mettere a bando. In questo scenario, governare segnando una differenza sostanziale appare davvero urgente - proseguono -, e occorre farlo con mosse concrete. Come quella fatta nei confronti della Casa internazionale delle donne, altra istituzione del femminismo vessata per anni e poi finalmente riconosciuta anche dall’istituzione pubblica. Per anni abbiamo dovuto gridare insieme ovunque la Casa siamo tutte, le Case delle donne non si toccano".

"Da che parte sta il Comune di Roma?"

"Da quale parte sta il Comune di Roma? - chiedono le "luchadore" - . Atac non è un’azienda qualunque, per questo scriviamo a chi governa questa città. Gestendo il trasporto pubblico a Roma, cioè concretizzando la possibilità (o l’impossibilità) di attraversare la città, Atac agisce in maniera determinante sulla qualità della vita di ogni persona che abita a Roma e quindi le sue azioni hanno un enorme portato politico. Se questo dato non bastasse, c’è anche il fatto che Atac Spa opera sotto forma di società per azioni, con capitale interamente di proprietà comunale, come organismo 'in house' del socio unico Roma Capitale ed è quindi soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale. Lucha y Siesta non è uno spazio qualunque, per questo prendiamo - di nuovo - parola insieme per difenderla".

Chi sostiene la richiesta di Lucha Y Siesta

All'appello di Lucha Y Siesta hanno aderito, tra le molte associazioni, la Casa Internazionale delle Donne, D.I.Re Donne in rete contro la violenza, il Centro Donna Lisa, Famiglie Arcobaleno, la Cgil Roma e Lazio, Anpi Roma, Scosse APS, il Forum per il diritto alla salute, Aurelio in Comune, Non Una di Meno, Communia, Angelo Mai, Csoa La Strada, Link Roma. Nelle scorse settimane anche diversi esponenti politici hanno chiesto al Comune di intervenire. Tra questi il presidente dell'VIII municipio Amedeo Ciaccheri e il Movimento Pop, costituito dall'attuale consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale di Elly Schlein.