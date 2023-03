Capitale fortunata: vinti oltre 300mila euro al Lotto

Fortuna al gioco nella Capitale. Infatti al Lotto e al 10eLotto si sono registrate due vincite a Roma e provincia che hanno portato ai fortunati giocatori oltre 300mila euro.

Nell'ultimo concorso del Lotto (vinti in tutta Italia più di 7 milioni di euro) proprio a Roma è stata centrata una vincita molto fortunata. Il giocatore ha infatti intascato oltre 265mila euro.



10eLotto a Guidonia

Non va male nemmeno al fortunato giocatore di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, che ha centrato un 7 Oro, al gioco 10eLotto, da 40mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 30,2 milioni di euro in tutto lo Stivale.