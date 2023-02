La fortuna bacia Roma: vinti più di 50mila euro al Lotto

Colpo grosso e fortunato a Roma. Nella Capitale infatti nell'ultimo concorso del Lotto del 14 febbraio 2023 si è registrata una vincita di oltre 50mila euro. Il fortunato giocatore si è portato in tasca per la precisione 50.596 euro. La giocata vincente si deve grazie a 6 ambi, quattro terni e una quaterna abbinate all’opzione Lotto Più sulla ruota di Torino. Questi i numeri fortunati: 14-17-21-41-7. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 158 milioni in questo 2023, ma quella di Roma è la vincita più alta in tutta Italia dell'ultima estrazione.