Roma premia con 100 euro chi ricicla correttamente la carta dei regali di Natale

Un buono da 100 euro riservato a 100 cittadini romani che saranno tanto bravi dal conferire gli imballi in cellulosa dei doni ricevuti a Natale. L'iniziativa è firmata da Ama e da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Presentata al mercato di Testaccio sabato 16 dicembre, l'iniziativa - una vera e propria lotteria - inizierà il 27 dicembre e si concluderà il 7 gennaio.

Un premio da 100 euro per chi ricicla la carta

Lo scopo è quello di sensibilizzare le cittadine e i cittadini verso una maggiore e migliore raccolta differenziata di carta e cartone, soprattutto in un periodo di festa che comporta una grande produzione di rifiuti. Tutti, infatti, riceviamo doni tra la sera della Vigilia del 24 dicembre e la giornata del 25 dicembre. Doni il più delle volte contenuti in scatole di cartone e avvolgi da carta regalo. Per questo Comieco e Ama si sono unite per incentivare la popolazione a conferire correttamente gli scarti (nel vero senso della parola), promettendo in cambio la possibilità di vincere 100 euro in buoni regalo.

Iniziativa di Ama e Comieco

La campagna fa leva su due princìpi fondamentali della buona differenziazione: informare sulle corrette modalità per avviare il riciclo degli imballaggi in carta, ad esempio ricordando di togliere i materiali estranei e di appiattire le scatole prima di conferirle per ottimizzare lo spazio disponibile all'interno dei cassonetti, e il potenziamento della tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare. "Una bellissima iniziativa che siamo felici di sostenere e supportare - ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e al ciclo dei rifiuti - È importante sensibilizzare tutti i cittadini affinché in questi giorni di festa portino gli imballaggi prodotti nei punti allestiti in via straordinaria da Ama in collaborazione con il Comieco. In questo modo, faremo un regalo anche alla nostra bellissima città facendo ognuno la propria parte per il decoro e la sostenibilità ambientale". L'iniziativa, supportata da Roma Capitale, è stata presentata alla presenza dell'assessora, del direttore generale di Comieco Carlo Montalbetti e del direttore generale Ama, Alessandro Filippi. .

Quando e come partecipare alla lotteria

Dal 27 dicembre poi, immediatamente dopo le giornate natalizie, Ama potenzierà ulteriormente il servizio di raccolta di carta e cartone attraverso 50 punti di conferimento appositamente allestiti in altrettante aree della città e attivi fino al 7 gennaio. I romani che porteranno i propri 'rifiuti natalizi' in materiali cellulosici presso queste stazioni mobili, dislocate in prossimità di sedi territoriali o Centri di Raccolta Ama, riceveranno - se avranno portato almeno cinque imballaggi - un biglietto numerato per partecipare a una speciale lotteria. A fine gennaio, infatti, in diretta web verranno estratti i 100 vincitori che riceveranno dei buoni spesa da 100 euro l'uno. Sia il regolamento che l'elenco dei vincitori saranno consultabili sui siti www.amaroma.it e www.comieco.org.

"Roma può arrivare a 100mila tonnellate di raccolta"

"Roma ha le carte in regola per diventare anche la capitale del riciclo perché ha un alto potenziale di crescita, soprattutto nel circuito della raccolta differenziata fatta dalle famiglie - ha detto Montalbetti - Negli ultimi anni, la raccolta di carta e cartone delle utenze domestiche si è attestata a circa 80mila tonnellate l'anno ma stimiamo ci sia margine per superare complessivamente le 100mila tonnellate già nel 2024. Un risultato che porterebbe ad un aumento di 1,5 milioni di euro dei corrispettivi economici erogati dal Consorzio ad Ama per l'avvio a riciclo della carta e del cartone, rispetto ai circa 9,5 milioni già previsti nel 2023 per la raccolta complessiva". La campagna verrà supportata da un video che illustra le modalità di partecipazione, che verrà proiettato dal 18 dicembre nelle principali sale cinematografiche, sulle tv locali e sui monitor presenti nelle banchine delle fermate metro e dentro ai vagoni. L'iniziativa sarà inoltre supportata attraverso i canali istituzionali di Roma Capitale . "Quella di oggi - ha detto infine Filippi - è una innovazione che ci dà la possibilità di gestire in maniera nuova un imballaggio anche accompagnandolo con la possibilità di un nuovo premio vincendo la lotteria".

Alfonsi: "Facciamo un regalo alla città"

"Roma ha cambiato verso, e questa iniziativa si inserisce nel Piano di Natale per una città pulita e decorosa con la raccolta differenziata, che fa bene all'ambiente e anche alle casse di Roma - ha aggiunto l'assessora Alfonsi - . Fate un regalo a Roma e anche a voi stessi, perché se queste scatole non le mettete nei cassonetti, ma le portate nei 50 punti di raccolta, ogni cinque scatoloni riceverete un biglietto della lotteria che potrà farvi vincere un buono spesa. Lo sforzo che sta facendo Roma è il potenziamento di Ama, ma anche il lavoro sugli impianti e con i consorzi e le associazioni. Il tema è che Roma è enorme, come diciotto città medie italiane. Dobbiamo lavorare perciò su tutti i livelli, a partire dalla cultura".