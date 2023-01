Lotteria Italia, biglietti vincenti estratti: l'elenco completo

Tre biglietti vincenti su cinque, ma non il vincitore. La Capitale città fortunata, ma non fino in fondo. Finiscono nella Capitale il secondo, il terzo e quarto premio della Lotteria Italia 2022/2023. L'estrazione dei premi nel corso della trasmissione "I soliti Ignoti - speciale Lotteria Italia". A trionfare un tagliando venduto a Bologna.

Anche quest'anno il rito dell'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia si è rinnovato, con milioni di italiani con la tv accesa su RaiUno e il biglietto in mano per vedere se uno dei tagliandi vincenti corrispondeva a quello acquistato magari in edicola, magari all'autogrill, magari al tabaccaio sotto casa come accaduto l'anno scorso a Prati per il primo premio. [QUI TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI DELLA SCORSA EDIZIONE]

I biglietti di prima categoria

L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi. Eccoli di seguito abbinati ai vincitori.

D 271862 venduto a BOLOGNA € 5.000.000

L 486158 venduto a ROMA € 2.500.000

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) € 2.000.000

E 004737 venduto a ROMA € 1.500.000

L 492408 venduto a PARMA - Vince € 1.000.000

Roma si conferma protagonista della Lotteria Italia grazie anche alla particolare magia che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite, con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni). Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all'edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

I premi della Lotteria Italia

"Biglietti vincenti Lotteria Italia", "elenco biglietti vincenti Lotteria Italia", "numeri Lotteria Italia". Sono solo alcune delle ricerche più gettonate su google nella serata del 6 gennaio. Sì, perché se il primo premio e quelli di prima categoria (i più ambiti) li comunica Amadeus, c'è una categoria di premi, quelli di seconda e terza categoria che verranno resi noti dai Monopoli di Stato a tarda serata. Qui, su RomaToday, in questa pagina, a partire dalle 21 aggiorneremo in tempo reale pubblicando l'elenco dei biglietti vincenti. [CLICCA QUI PER AGGIORNARE]

A quanto ammontano i premi al momento non è ancora noto. Il primo premio è di 5 milioni. Secondo premio di 2 milioni e mezzo di euro. Terzo da 2 milioni, quarto da 1 milione e mezzo e quinto da un milione di euro. Previsti poi 10 premi di seconda categoria da 50.000 euro. E ancora 180 premi da 20.000 euro

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 10 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 180 premi da € 20.000



Lotteria Italia, i biglietti venduti

Sono 6 milioni 13 mila 665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190, segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti on line ammontano a 101.445. Tra le singole province emerge il dato di Roma, con 871.430 tagliandi staccati (-4,4%). Calo anche per le altre province: Frosinone registra vendite per 118.640 biglietti (-9%), poi Viterbo (50.680, -1,9%), Latina (43.300, -5,5%) e Rieti con 34.140 biglietti in calo del 13,6%.

Le vendite dei biglietti della Lotteria Italia, nonostante la guerra, la crisi, il caro bollette e l'onda lunga della pandemia hanno sostanzialmente tenuto. I 6 milioni di biglietti hanno consentito una raccolta di 30 milioni e una differenza in negativo rispetto al 2021 contenuta al 5% (6,4 milioni di biglietti), certo non paragonabile al calo di altre tradizionali spese natalizie. Addirittura inferiore a quello che è da considerare il 'padre' di tutti i riti delle festività.

L’edicola di quartiere o la tabaccheria sotto casa: sono i luoghi preferiti dagli italiani che sognano di vincere il primo premio della Lotteria Italia 2022. Secondo quanto apprende Agipronews, il 72% dei biglietti di questa edizione è stato staccato nelle rivendite autorizzate, come edicole e tabaccherie, mentre il 14% è stato venduto da distributori locali, ambulanti o rivendite che si approvvigionano presso i grandi distributori. Tengono anche le vendite in Autogrill, storica "tappa" fortunata per la Lotteria, dove è stato venduto il 12% dei biglietti. I tagliandi "virtuali" staccati sono 101.445, il 2% del dato complessivo e in netta crescita rispetto allo scorso anno.

I premi giornalieri

Anche quest'anno erano in palio dei premi giornalieri. Dal 3 ottobre al 26 dicembre la Lotteria Italia ha inoltre già distribuito 60 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 19 al 23 dicembre 2021 ha distribuito 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro. Di seguito riportiamo l'elenco dei premi vincenti. A Roma, in particolare, sono stati undici i premi vinti, 10 da 10.000 euro e uno da 20.000. Qui l'elenco completo dei premi vinti.

Come ritirare il premio

Per ritirare il premio bisogna presentare il biglietto vincente deve essere presentato integro ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di "Lotterie Nazionali s.r.l." - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio.

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto.

Le precedenti edizioni

La scorsa edizione ha baciato Roma dove è stato venduto il primo premio, nel quartiere Prati. La Capitale non è nuova a colpi milionari. Nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati quasi 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. Sempre in città in questa edizione è stato centrato anche il quarto premio dello scorso anno, da 1,5 milioni. Considerando anche le cinque vincite di seconda categoria da 100mila euro ciascuna - tre a Roma, una a Velletri e una a Pomezia - e le 15 vincite di terza categoria da 20mila euro, il bilancio per la Capitale è di 7,3 milioni di euro.

L'Autogrill è un luogo particolarmente caro alla tradizione della Lotteria Italia. Nelle ultime dieci edizioni, i premi vinti nelle aree di sosta hanno regalato complessivamente 32,5 milioni, considerando solo i premi di fascia più alta. Nell'ultima edizione la fortuna si è fermata a Magliano Sabina (RI), nell'area di servizio Flaminia Ovest, dove è andato il terzo premio da 2 milioni di euro. Nella storia recente della Lotteria l’edizione più fortunata per i “giocatori viaggianti” è stata quella del 2005: ben 9 milioni grazie al primo, al secondo e al quarto premio, rispettivamente da 5 milioni, 3 milioni e 1 milione di euro, quella più avara è stata nel 2014, con appena 500mila euro.

I premi dimenticati

È di circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. La storia della Lotteria Italia è costellata da dimenticanze milionarie. Il primato degli ’sbadati’, ricorda agipronews, appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma (e rimesso poi in gioco l’anno successivo). L’ultimo “black out” milionario c’è stato nell’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso.

Per il 2023, Adm propone anche la Lotteria Filantropica Italia:l'inizio è previsto il 1° febbraio e la conclusione è fissata per il 30 luglio, con l'estrazione finale in programma il 9 novembre. Al vincitore, spiega Agipronews, sarà assegnato un premio unico: scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti proposti da Lotteria Filantropica Italia e che verranno selezionati in base alla solidità, la replicabilità del modello, la capacità di generare occupazione e rispondere ai bisogni sociali più urgenti.

Articolo aggiornato alle 23.59