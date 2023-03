Lotteria degli scontrini: vinti 100mila euro a Roma

La Dea Bendata premia Roma. Non solo col Supernelatto e Lotto, ma anche nella Lotteria degli Scontrini, con un romano che porta a casa il premio mensile da 100mila.

Il fortunato vincitore è un pensionato della Capitale che ha raccontato ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio di essere rimasto sorpreso e scosso per l’emozione una volta scoperto di aver vinto l’importante somma. L'emozione è stata cosi forte che il vincitore si è dovuto sedere e bere un bicchiere d'acqua per riprenersi.

Riversata la vincita perfezionata la procedura su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, il fortunato vincitore e sua moglie potranno realizzare il sogno della loro vita: acquistare un appartamento di proprietà. "Meglio tardi che mai" ha esclamato il pensionato vincitore davanti ai funzionari.