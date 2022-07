VIDEO | Dai locali occupati da Forza Nuova rinasce la Locanda dei Girasoli

Dietro quelle serrande si radunavo i militanti di Forza Nuova, formazione fascista, occupata abusivamente per molto tempo. A quasi due anni dallo sgombero quei locali di via Taranto , di proprietà di Ater, vengono assegnati alla Locanda dei Girasoli che qui, dopo mesi di chiusura, potrà tornare a fare il suo prezioso lavoro. “Non solo un ristorante, ma un punto di riferimento per le famiglie dei ragazzi con sindrome di down, che qui possono trovare quella autonomia e dignità che solo il lavoro può dare - dice il presidente de La Locanda dei Girasoli e del consorzio Sintesi, Enzo Rimicci -. Abbiamo perso delle battaglie, ma oggi vinciamo la guerra”.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio, la consegna delle chiavi da parte del presidente del Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “In accordo con Ater abbiamo assegnato a questa importante realtà di Roma dei locali di via Taranto che erano stati precedentemente occupati abusivamente da Forza Nuova - ha detto Zingaretti, durante la consegna dei locali che ospiteranno il ristorante gestito dal consorzio sociale “Sintesi” che dal 1999 ha offerto lavoro a tanti ragazzi e ragazze con la sindrome di down -. Da anni seguiamo questa eccezionale realtà e abbiamo fatto sempre il possibile per garantirle un futuro, e abbiamo mantenuto la promessa”.

Dopo la consegna delle chiavi, partiranno i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della sede con l’obbiettivo di aprire in occasione del Natale, con 150 coperti circa, e dove troveranno impiego 25 ragazzi.

La Locanda dei Girasoli è un ristorante nato dall’idea di un gruppo di genitori di ragazzi con la sindrome di down con l’obiettivo di garantire ai figli un futuro di autonomia e dignità. Dopo 22 anni di attività, il locale è stato costretto a chiudere nel gennaio 2022, anche a causa delle ripetute restrizioni imposte dal Covid. La Regione ha scelto di assegnare alla Locanda i locali di via Taranto attraverso un bando Ater dedicato al Terzo settore. La Locanda dei Girasoli era tra i vincitori del bando, e da questo momento avrà una sua sede, pagando un canone, come per tutte le associazioni alle quali sono stati assegnati locali Ater, abbattuto del 60%.

All’iniziativa hanno partecipato, insieme a Zingaretti, il direttore generale di Ater, Luca Manuell e il presidente del VII municipio di Roma, Francesco Laddaga.