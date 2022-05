I neofascisti di Avanguardia nazionale abusivi da 30 anni nel locale del Comune di Roma

Poche carte, un archivio scarno e, soprattutto, nessuna risposta ad un mistero che dura da trent’anni. Torre Spaccata, quartiere alle spalle degli Studios di Cinecittà. Via Marco Dino Rossi attraversa i condomini di proprietà del Comune di Roma: centinaia di appartamenti e, al piano terra, locali commerciali. C'è un teatro popolare, gli uffici di una onlus, i locali degli scout. E al centro di un cortile l'associazione "Il Punto". E' l'ultimo nome noto dell'organizzazione creata da Stefano Delle Chiaie all'inizio degli anni '90, come copertura per Avanguardia nazionale, movimento politico sciolto nel 1976, ma ancora oggi attivo. Una nota dei servizi di sicurezza interni, il Sisde, depositata negli atti del processo Italicus bis, segna la data di inizio dell'occupazione abusiva, l'ottobre del 1991: "Stefano Delle Chiaie starebbe trattando da una parte l'occupazione di un locale a due piani di proprietà del Comune, sito in via Marco Dino Rossi n.37 e con secondo ingresso in via G. Figliolini n.16, per la citata 'Lega'". Da quel momento la via di Torre Spaccata diventa l'indirizzo di riferimento del gruppo politico di estrema destra.

Quel che rimane della holding nera

Da allora sono passati trent’anni, il tempo di una generazione. Delle Chiaie è morto il 9 settembre 2019, ma i suoi eredi politici continuano ad operare - con molta discrezione - negli stessi locali dell’epoca. Due piani, destinazione commerciale, dove negli ultimi anni Vincenzo Nardulli, ritenuto oggi l'erede del fondatore di Avanguardia nazionale, ha organizzato - fino al 2018 - diversi convegni. I temi sono quelli cari all'organizzazione neofascista: le comunità agricole, la globalizzazione, la storia della "comunità" dei camerati. In almeno un caso gli incontri hanno visto la partecipazione del terrorista nero Mario Tuti, condannato per due omicidi e da qualche anno in semilibertà.

Oggi l’ingresso ai locali appare chiuso da una saracinesca. Al secondo piano una serie di finestre ovali - che appaiono chiaramente nei video degli incontri - si affacciano su un cortile, circondato dalle case realizzate e gestite dall’amministrazione capitolina fin dagli anni ‘80. A meno di cento metri, al civico 35, ancora oggi sul citofono c’è il nome Delle Chiaie. Qui ha abitato dal 1987, quando tornò in Italia dopo 17 anni di latitanza. All’ingresso dei due piani commerciali utilizzati dal fondatore di Avanguardia nazionale ancora oggi c’è la targhetta "Il Punto"

Uno sgombero mai avvenuto

Negli archivi del dipartimento Patrimonio del Comune di Roma gli atti collegati a questa occupazione sono pochissimi, tutti successivi al 2019. All'epoca la notizia dell'occupazione uscì per la prima volta sui giornali e l’Anpi preparò un dossier raccontando come - dopo trent’anni - quei locali fossero ancora utilizzati dai quadri della disciolta organizzazione di Delle Chiaie. Successivamente l’allora presidente del VII municipio Monica Lozzi (M5S) ha inviato alcune note al Campidoglio, contattando poi direttamente la sindaca Virginia Raggi. Nessuna risposta è mai arrivata. Solo la Polizia di Roma Capitale, dopo l'arrivo in Campidoglio delle segnalazioni, ha inviato al dipartimento del Patrimonio due scarne relazioni. La prima nel 2020, riferendo che i locali appaiono non più utilizzati. La seconda del 25 febbraio 2021, dove gli ufficiali aggiungono: "Questo comando è a disposizione per definire la data di un intervento congiunto per l’accesso forzoso e il recupero del bene in oggetto". Anche se non risponde nessuno, gli agenti erano dunque pronti a riprendersi i locali. Dopo di che tutto tace, nessuna risposta, nessuna richiesta di procedere.

L'amministrazione capitolina, secondo gli atti visionati da RomaToday, in ogni caso fin dal 2020 possedeva tutte le informazioni sul caso. In una nota del 3 dicembre di quell'anno inviata dal Dipartimento Patrimonio e politiche abitative all'allora assessore Valentina Vivarelli (M5S), si legge: "Da una ricerca storica è emerso che trattasi del locale in uso all'organizzazione 'Comunità Militante Aavanguardia Nazionale'". I funzionari poi aggiungono: "Nell'Archivio della scrivente Conservatoria non risulta depositato alcun verbale di consegna di immobili alla suddetta organizzazione". In altre parole una occupazione abusiva.

"Vengono qui ogni due o tre mesi"

Di Delle Chiaie pochi hanno voglia di parlare a Via Dino Rossi: "Non so nulla, mi faccio gli affari miei", risponde un anziano pensionato che abita a pochi metri dalla sede storica dell’organizzazione neofascista. All’interno del cortile dove si affaccia il club "Il Punto", in una sorta di basso, qualche informazione in più appare: "Sono un camerata - spiega un uomo romano sulla sessantina - certo che li conosco, se li vuoi contattare metti un biglietto nella cassetta della posta e loro si fanno vivi". Un altro uomo poi aggiunge: "Dopo la morte di Delle Chiaie passano ogni due o tre mesi, sono stati qui l’ultima volta due mesi fa". Quei locali sembrano, dunque, essere ancora nella disponibilità del gruppo romano di Avanguardia nazionale. Da qui non sono mai andati via.