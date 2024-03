Sanità, a Roma e nel Lazio liste d'attesa insostenibili per 7 persone su 10

Solo l’1% dei residenti della provincia di Roma si definisce molto soddisfatto dei servizi sanitari della Regione Lazio. Il 34% è abbastanza soddisfatto, il 33% né soddisfatto né insoddisfatto, il 23% abbastanza insoddisfatto e l’8% molto insoddisfatto. I dati emergono dal sondaggio sullo stato di salute della sanità laziale condotto dalla Cisl Lazio. I risultati sono stati presentati il 14 marzo allo Spazio eventi di Roma, alla presenza del presidente della Regione Francesco Rocca. Il sondaggio ha coinvolto sia gli utenti che i lavoratori del Sistema sanitario regionale. "Servono più investimenti, bisogna fare una buona programmazione e progettualità - ha detto il segretario nazionale della Cisl, Luigi Sbarra - assicurare il diritto alla salute e poi assumere medici, infermieri, personale sociosanitario, tagliare le liste d'attesa e fare un potente investimento sulla medicina territoriale".

I dati del sondaggio

Dallo studio della Cisl emerge che il problema principale della sanità laziale, per 7 cittadini su 10, in tutto il Lazio, sono le liste d’attesa. Agli intervistati è stato chiesto anche a chi si rivolgono quando si trovano in uno stato di malattia e il medico di medicina generale, il cosiddetto medico di famiglia, è per l’85% delle persone nel Lazio la prima scelta. Al secondo posto il medico privato (9%), seguito dal pronto soccorso (6%). Il medico di medicina generale è inoltre indicato, per il 68%, come il professionista a cui vengono indirizzate le persone dal personale medico e dal personale sanitario in generale. I tempi d’attesa lunghi si dimostrano essere la criticità più importante rilevata dal campione, che riscontra numeri decisamente negativi. Per il 40% delle persone è “molto difficile” fissare un appuntamento in tempi consoni alle necessità, e per il 32% degli utenti è “un po’ difficile”. Altra criticità evidenziata è il passaggio dalla sanità pubblica alla sanità privata. Circa l’80% delle persone dichiara di essersi dovuta rivolgere negli ultimi anni alla sanità privata, così come il 59% dei lavoratori ha affermato di aver dovuto mandare un proprio paziente nel privato. I tempi di attesa lunghi e la migliore qualità della sanità privata sono segnalati tra le ragioni principali di queste scelte. In particolare i tempi lunghi sono indicati dal 70% degli utenti e dal 51% dei lavoratori del Sistema sanitario regionale; mentre la migliore qualità è considerata dal 13% degli utenti e dal 14% dei lavoratori. In sintesi, dunque, le maggiori criticità riscontrate dagli utenti del Lazio riguardano la tempistica (72%), la logistica (15%), il personale (14%), i costi (12%) e la competenza (9%).

La risposta di Rocca

Sulla questione delle liste di attesa è il presidente della Regione Lazio ha spiegato: “Sono convinto che questo sarà l'anno della svolta, vedremo dei miglioramenti concreti perché tutti i segnali stanno andando nella giusta direzione. C’è un investimento importante su tutte le aree di pronto soccorso per migliorare i percorsi. Le assunzioni, dall'inizio dell'anno sono state già 300, e per le liste d'attesa stiamo mettendo a regime tutte le strutture private accreditate che prima non erano nel Recup - ha aggiunto Rocca -. Si tratta di 4 milioni di prestazioni che entreranno nel sistema e questo certamente produrrà un impatto sui tempi d'attesa entro la fine dell'anno". Dal sondaggio della Cisl è emerso come sia ancora molto forte il ricorso al medico di base da parte dei cittadini del Lazio. Da qui la necessità di potenziare la medicina territoriale per alleggerire gli accessi ai pronto soccorso: "Il posizionamento dei medici di medicina generale all'interno delle case della salute è strategico per noi".