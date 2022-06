Spariscono le linee "S": da luglio stop ai pullman per l'emergenza Covid

Il ricorso ai pullman Gran turismo per il trasporto pubblico romano è arrivato agli sgoccioli. Resteranno in strada sino a sabato 2 luglio le linee bus S, gestite da Astral.

Le linee ancora attive

Il servizio resta quindi garantito secondo le seguenti modalità. La lineaS13 stazione Saxa Rubra (ferrovia Roma-Nord)-via Flaminia-corso Francia-piazzale Flaminio-Porta Pinciana-Termini, è attiva dal lunedì al venerdì alle 7 alle 10 e dalle 13 alle 16. Il sabato dalle 7 alle 10. La linea è sospesa nei festivi infrasettimanali.

Per quanto riguarda l’altra linea, la S14, dalla stazione Acilia (ferrovia Roma-Lido) segue il percorso Eur-viale Marconi-San Paolo-via Ostiense-metro B Piramide. Rimane in strada dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 13 alle 19. Sabato, dalle 7 alle 10. Anche la S15 nei festivi è sospesa.

La storia delle linee S

L’impiego ai pullman Gran turismo era stato avviato nel 2021, in piena pandemia. Impiegati nei giorni feriali, servivano a ridurre le resse a bordo dei mezzi di trasporto su ferro. I loro percorsi infatti, studiati da Roma servizi per la mobilità, riprendenvano in gran parte le tratte delle metropolitane e delle ex Concesse.

Con un investimento di circa 8 milioni di euro, i bus Gran Turismo hanno iniziato ad esssre ritirati dal servizio già lo scorso febbraio. Ma ben prima, aveva spiegato Roma agenzia per la mobilità, vale a dire nell’autunno del 2021 il servizio era entrato in sofferenza perché nel frattempo la capienza del trasporto pubblico era stata portata all’80%. Sono rimasti in circolazione solo i pullman per le due ex concesse. E lo saranno ancora, fino a sabato 2 luglio.