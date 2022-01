Riaprono le scuole e tornano le linee S: tutti i dettagli

Il ritorno a scuola fissato per il 10 gennaio segna anche il ritorno in strada delle linee S, i 13 collegamenti nati in questo periodo di pandemia e gestiti da Astral per supportare la rete ordinaria.

Le linee torneranno in strada con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 13 alle 16. La sola linea S15, nel pomeriggio, segue l'orario 13-19.

Nella giornata del sabato, tutte le linee "S" sono in servizio solo al mattino, dalle 7 alle 10.

I collegamenti in dettaglio:

S01 collega il capolinea della metro A di Anagnina con Termini

S02 la fermata di Sant'Agnese/Annibaliano della metro B1 con Termini

S03 piazza Mancini con Termini

S04 la fermata Parco di Centocelle della metro C con Termini

S06 la fermata Cornelia della metro A con Termini

S07 la stazione Tuscolana (dove fermano le ferrovie FL1, FL3 e FL5) con Termini

S08 piazza Istria con la stazione Termini

S09 il capolinea di Laurentina della metro B con Termini

S11 la fermata di Ponte Mammolo della metro B con Termini

S12 via Rossellini con la stazione Termini

S13 la stazione di Saxa Rubra della ferrovia Roma-Nord con Termini

S14 la stazione Tiburtina con Termini

S15 la stazione di Acilia della Roma-Lido con la metro B a Piramide.

Sempre dal 10 gennaio tornano anche le corse scolastiche delle linee bus ordinarie.

A proposito di servizio scolastico, il ministero della Salute, su proposta del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha adottato un'ordinanza in base alla quale il trasporto scolastico dedicato (come gli scuolabus) non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi Covid-19, ed è accessibile, fino al 10 febbraio, agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.