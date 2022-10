A teatro con i bus Atac: torna Linea Opera

Domenica 30 ottobre 2022 torna Linea Opera, il servizio che permette ai cittadini di andare tramite autobus dedicati al Teatro Costanzi per assistere all'anteprima della Tosca di Giacomo Puccini che chiude la stagione 2021/2022 del Teatro dell’Opera di Roma.

Il servizio, al costo speciale di 5 euro, coinvolge 8 autobus Atac di altrettanti Municipi. All’interno delle vetture un animatore coinvolgerà il pubblico raccontando la trama, illustrando lo spettacolo e proponendo anche alcuni ascolti musicali. Gli autobus accompagneranno i cittadini a Teatro e a fine spettacolo li riporteranno al punto di partenza.

Lo scopo di Linea Opera è quello di creare una cultura diffusa e di avvicinarla ai diversi territori che sono il cuore pulsante della città. Il progetto è nato dal Teatro dell’Opera di Roma ed è stato realizzato con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e l’ATAC, in collaborazione con il Festival “La città Ideale”.

Le partenze

Di seguito la lista degli autobus, con i relativi punti di partenza e orari, e dei municipi coinvolti nell’iniziativa.

Fermata Ponte Mammolo – Capolinea di Superficie (Municipio IV, ore 15.00): CODICE PROMO MUN4

Piaza Roberto Malatesta – Fermata Metro C (Municipio V, ore 15.15) MUN5

Arco di Travertino – Capolinea della Metro (Municipio VII, ore 15.00) CODICE PROMO MUN7

Piazzale Antonio Tosti 4 – Centro Anziani San Michele (Municipio VIII, ore 14.45) CODICE PROMO MUN8

Largo Peter Benenson – corrispondenza Fermata palina 72915 (Municipio IX, ore 14.30) CODICE PROMO MUN9

Stazione FL1 Villa Bonelli (Municipio XI, ore 14.30) CODICE PROMO MUN11

Piazza dei Giureconsulti (Municipio XIII, ore 14.30) CODICE PROMO MUN13

Stazione FL3 La Giustiniana (Municipio XV, ore 14.30) CODICE PROMO MUN15

Lo spettcolo teatrale inizierà alle ore 16:30.

Come partecipare

Per partecipare all’anteprima di Tosca è necessario acquistare il biglietto su ticketone.it. All’atto dell’acquisto sarà necessario selezionare il Municipio e inserire il CODICE PROMO di riferimento. Il costo dell’iniziativa ha un prezzo speciale di 5 euro. Sugli autobus verrà distribuito un coupon che dovrà essere esibito unitamente al biglietto per poter accedere in Teatro per assistere alla prova generale dello spettacolo.