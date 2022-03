Tivoli e Guidonia collegate con la stazione Anagnina: parte una nuova linea Cotral

Quattro corse al giorno per collegare il comune di Tivoli e quello di Guidonia con la stazione Anagnina. Dal primo aprile, Cotral, mette a disposizione i suoi bus per una nuova ed attesa tratta.

Il tragitto

Il percorso della nuova linea si articolerà dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli attraverso Villanova, via Marremana, Guidonia Montecelio per poi proseguire lungo la Strada provinciale 28 e sull’autostrada A1 fino al casello di Roma sud. I bus proseguiranno lungo via Passolombardo ed effettueranno fermate presso l’università e il policlinico di Tor Vergata fino al capolinea di Roma Anagnina.

Le corse

Le corse previste sono due la mattina ed altrettante nel pomeriggio. Dal capolinea di Largo Saragat a Tivoli infatti, dal lunedì al venerdì, vengono attivate due partenze alle ore 6:30 e alle ore 9:30 del mattino, mentre al ritorno due corse partiranno da Roma Anagnina alle ore 14:15 e alle ore 17:30.

Un servizio atteso a Guidonia

Il nuovo collegamento è stato salutato con soddisfazione dall’amministrazione di Guidonia, a trazione M5s-PD. “Il miglioramento del trasporto pubblico locale – hanno commentato Matteo Castrorino e Mario Lomuscio, rispettivamente capogruppo del M5s e del PD - è uno dei temi al centro dell’accordo, con cui le nostre due forze politiche hanno dato vita all’attuale coalizione che sostiene l’amministrazione comunale. Un impegno che è anche parte di un’interlocuzione positiva con Cotral e Regione Lazio che ringraziamo per l’attenzione alle esigenze del nostro territorio”.