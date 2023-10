Stop alla linea 50, aumentano le corse del 105

Novità per la zona del Prenestino e del Pigneto. Da oggi, 16 ottobre, stop al servizio della linea circolare 50 che da Termini serviva il quartiere Pigneto. Una linea pensata per collegare la metro C a Termini e che ora si è deciso di dismettere a favore di un potenziamento della linea 105.

Il percorso comprende interamente quello della linea 50. La linea 105 è una circolare con partenza dal Parco di Centocelle ed è attiva tutti i giorni, festivi inclusi.

I numeri del potenziamento

I numeri del potenziamento forniti dal sito RomaMobilità. Le vetture, effettueranno sul loro itinerario, un maggior numero di corse producendo in un anno circa 366mila e 500 km contro gli attuali 306mila e 242. Rispetto all’attuale servizio, resteranno inveriate le sole corse previste nel giorno di Natale mentre i passaggi in più riguarderanno tutti gli altri periodi dell’anno con significativi aumenti, ad esempio, nei giorni festivi (da 38 a 47 corse al giorno) e nei giorni feriali invernali (da 62 a 75 corse al giorno).

Restano invariati gli orari delle prime e delle ultime partenze dal capolinea.