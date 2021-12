VIDEO | Lina Wertmüller: l'ultimo saluto di amici e parenti alla camera ardente in Campidoglio

"Sono commossa, posso dire solo questo", "abbiamo perso una grande donna", sono alcuni dei commenti dei cittadini che si sono presentati presso la Sala della Protomoteca per l'ultimo saluto a Lina Wertmüller. La camera ardente è stata allestita a partire dalle ore 10, con il saluto del sindaco Roberto Gualtieri, e fino alle 20 rimarrà aperta. Per accedere è necessario esibire il green pass.

Oltre ai cittadini, numerosi i personaggi dello spettacolo e le istituzioni che si sono uniti al dolore di amici e parenti: "Una delle prime cose che mi ha detto - racconta Massimo Wertmüller, nipote di Lina - è stata di non chiamarla zia. Io, per non rischiare, tutta la vita l'ho chiamata Lina. Era una donna libera e lo ha dimostrato per tutta la sua vita".

Esce dalla sala commossa anche Maria Venier, la quale spiega che "se n'è andata un'amica, una grande intellettuale e una grande donna. Come regista sappiamo tutti chi era: siamo tutti molto tristi". In lacrime anche chi ha partecipato ad alcuni suoi film come Veronica Pivetti e Yari Gugliucci: "Lina raccontava tantissime cose e ridevamo molto - commenta la Pivetti -. Era una persona con un'intelligenza eccezionale".

Tra i primi ad arrivare in Campidoglio il Ministro della cultura Dario Franceschini: "I suoi film sono ricordi indelebili - afferma - grazie Lina. Una donna sempre avanti, che sfidava i tempi e lanciava dei messaggi sociali di grande cambiamento".