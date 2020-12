Non solo Spelacchio: il Campidoglio illumina piazza Navona per il Natale 2020

Niente festa della Befana per piazza Navona, dove Roma Capitale per Natale ha deciso di proporre un'iniziativa per illuminare a festa la piazza. Si tratta di un light show che accenderà l'ovale con i colori della festa.

Ad aiutare il Comune Acea: prevista un’illuminazione straordinaria per tutto il periodo natalizio delle tre fontane presenti. L'inaugurazione è prevista per domani, 8 dicembre, così come per Spelacchio, quest'anno vestito d'oro.

Questa del light show rappresenta la parte artistica che avrebbe caratterizzato quest'anno la tradizionale festa della Befana di piazza Navona. Sospesa per la pandemia la parte dei mercatini, il Comune non ha voluto rinunciare alle luci.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 dicembre, l’assessore allo Sviluppo Economico Carlo Cafarotti ha effettuato un sopralluogo finale. “Con questa illuminazione Piazza Navona diventa protagonista in modo diverso del Natale dei romani, tornando alla sua origine di teatro e luogo di spettacolo per eccellenza”.

Secondo quanto si apprende la fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, la fontana del Nettuno collocata a nord quella del Moro situata nell’area sud si tingeranno di blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell’acqua. Ed oltre alle proiezioni statiche, sarà realizzato un light show che regalerà suggestioni uniche ai visitatori in un percorso di luce musica e Movimento.