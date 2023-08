L'ultimo singolo di Ligabue è un omaggio a Totti e a Roma

"Totti ovunque alle pareti, e maglie della Roma. Fuori un po' di ponentino". Comincia così il nuovo singolo di Luciano Ligabue, chiaro omaggio sia allo storico capitano giallorosso (nonostante la fede interista) che in generale a una città che il cantautore ha sempre amato. Il video è interamente girato in luoghi del centro storico simbolo della città, da piazza Navona ai vicoli di Trastevere.

Il brano, dal titolo "Canzone senza tempo", è uscito oggi su tutte le piattaforme. Un ossequio al "pupone", protagonista dell'incipit del brano che conferma una passione per Roma e per Francesco Totti già emersa quando, per i 40 anni del capitano, il cantante gli dedicò un videomessaggio: "Ciao Pupone, grazie di essere un fenomeno". Ai passaggi calcistici si alterna il ritratto romantico della città e del suo fascino "senza tempo", tra le "famose buche" e "qualche autobus" che "va a fuoco".