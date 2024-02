Il liceo Vittoria Colonna avrà la sua succursale. Nasce in pieno centro un "condominio scolastico"

A ottobre 2023 prof e studenti fecero lezione in piazza, per protestare contro la carenza di spazi. Tra qualche mese il Vittoria Colonna vedrà risolto il suo annoso problema, ma dovrà avere pazienza. La succursale ci sarà, ma la Città Metropolitana deve prima ottenere tutti i permessi e fare i lavori di adeguamento necessari.

La nuova sede del Vittoria Colonna

La nuova sede, infatti, sarà Palazzo Sora, in Corso Vittorio Emanuele II, 500 metri a piedi dall'attuale sede del liceo Vittoria Colonna, storico istituto superiore di Roma, primo magistrale del Regno d'Italia fondato nel 1872. Una decisione già nell'aria da mesi, ufficializzata in un incontro tra Città Metropolitana, dirigenza scolastica e rappresentanti dei genitori il 25 gennaio.

Un "condominio scolastico" in pieno centro

Un lavoro complesso, quello dell'ex Provincia. Trovare spazi disponibili in pieno centro storico non è uno scherzo e a spiegarlo è il consigliere Daniele Parrucci, delegato di Palazzo Valentini per l'edilizia scolastica: "Una volta individuato Palazzo Sora - racconta - abbiamo dovuto inviare ai vigili del fuoco un nuovo parere tecnico, perché l'aumento dell'attuale capienza dell'edificio richiede una nuova certificazione antincendio". Attualmente a Palazzo Sora trovano già ospitalità alcune classi del liceo Virgilio, il CPIA 3 (centro di formazione per adulti) e l'istituto superiore Cattaneo-De Amicis. Con l'arrivo del Vittoria Colonna la popolazione studentesca arriverebbe a 650 unità. "Si va a creare una sorta di condominio scolastico, nel quale la Città Metropolitana manterrà la gestione e il controllo dei servizi disciplinandoli tra tutte le singole scuole - continua Parrucci - . Al momento stiamo acquisendo anche i pareri, in primis della Sovrintendenza Capitolina essendo quel palazzo vincolato".

Le tempistiche per la fine dei lavori

Una volta finita la parte delle carte bollate, inizieranno i lavori di adeguamento per realizzare cinque nuove aule (un'intera sezione scolastica) e i locali accessori, cioè la segreteria amministrativa e l'aula dedicata ai professori: "Un investimento complessivo di 700mila euro - informa Parrucci - che contiamo di finire, consegnando gli spazi, tra settembre e dicembre 2024". Quindi la succursale del Vittoria Colonna sarà pronta ad anno scolastico 2024/2025 in corso.

Una nuova classe entro giugno

La soluzione immediata, invece, comporterà la consegna di un'aula all'interno della sede di via dell'Arco del Monte 99, la 206, già entro la fine di questo anno scolastico. Era una classe, poi è stata declassificata a ufficio a causa di un problema di carico del solaio: "Faremo i lavori, così tornerà ad ospitare gli studenti". Per il futuro, l'obiettivo dell'ex Provincia è quello di studiare un riadattamento degli spazi di via dell'Arco del Monte 99: "Vorremmo ampliare la capienza, ma essendo anche quello un edificio antico e super vincolato, bisognerà prima passare per l'ok di vigili del fuoco e Sovrintendenza".