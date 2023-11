Scuola, occupati i licei Visconti ed Enzo Rossi

Dopo che il "Pilo Albertelli" ha aperto le danze, anche il liceo "Ennio Quirino Visconti" in pieno centro a Roma ha deciso di occupare. La decisione, da parte del collettivo studentesco, si è concretizzata nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 novembre. Quasi in contemporanea blitz degli studenti anche nell'artistico "Enzo Rossi" di via del Frantoio.

Tre licei occupati a Roma

Sale a tre il numero di licei occupati a Roma in questo autunno 2023, anche se l'"Albertelli" all'Esquilino ha concluso la protesta la mattina del 13 novembre. Dopo il classico di via Daniele Manin, infatti, si sono accodati il "Visconti" a piazza del Collegio Romano e l'artistico, che invece si trova un po' più in periferia, in via del Frantoio al Tiburtino III.

Le motivazioni della protesta al "Visconti"

Nel caso del "Visconti", a spingere per l'occupazione è stata la volontà di essere "maggiormente ascoltati" dai docenti e dalla dirigenza "con i quali però non cerchiamo la rottura" hanno specificato dal collettivo studentesco. Nessun riferimento al conflitto israelo-palestinese, ma alla "scuola del merito", alla mancanza di fondi per l'edilizia, all'eccessiva rigidità delle regole che comportano sanzioni per studentesse e studenti. Lo storico liceo del centro è stato recentemente al centro di alcuni scontri, anche fisici, tra studenti di opposte fazioni politiche e questo non è stato ben digerito dal collettivo promotore dell'occupazione. Per loro, la lista "Fa' ciò che vuoi", legata a Blocco Studentesco, non avrebbe dovuto partecipare alle elezioni della rappresentanza studentesca soprattutto alla luce di "episodi di violenza" avvenuti a ottobre.

Spaccatura tra studenti

Non tutti, però, appoggiano la scelta del collettivo di occupare la scuola: "L'occupazione è l'ultimo atto di protesta, l'ultima spiaggia, a seguito di una ricerca concreta di un dialogo con le istituzioni che ci rappresentano - si legge in una nota - . Dialogo che però, non è stato cercato: questo atto è stato svolto prima ancora del tavolo di lavoro proposto durante il consiglio d'istituto, fissato per lunedì 13 novembre, uno spazio dove avremmo potuto tutti presentare i nostri dubbi riguardo le problematiche interne alla scuola, ovvero gli stessi argomenti presentati dal collettivo come motivazioni dell'occupazione. Con gli ultimi eventi accaduti si rischia invece di rallentare il dialogo, se non addirittura di eliminarlo". "Nel comunicato del collettivo si inneggia ad un voto democratico - continuano i dissidenti -, svolto però in un ambiente non istituzionale con una stima di partecipazione massima di 200 studenti su 700, che non rappresentano quindi il volere dell'intera scuola. Nonostante si sia professata la libertà di venire ad esprimere la propria opinione, non biasimiamo chi non è intervenuto, poiché abbiamo trovato uno spazio dove non tutti si sentivano a proprio agio nell' esprimere il proprio dissenso. Rivendichiamo la voglia di avere un Visconti unito, dove nelle differenze ci si sappia confrontare, senza influenze esterne che non ci rappresentano".

L'artistico del Tiburtino pro-Palestina

Al "Rossi" del Tiburtino III, invece, oltre allo striscione di occupazione sono state calate anche le bandiere della Palestina. L'occupazione, infatti, nasce principalmente "in solidarietà del popolo palestinese massacrato" e per "lo stop all'invio di armamenti per le guerre, come in Ucraina". "Siamo fortemente decisi nel portare avanti la nostra protesta, i nostri ideali - si legge nel comunicato pubblicato su Instagram dal collettivo studentesco - con speranza di raggiungere un cambiamento, per iniziare a plasmare il nostro futuro partendo dalla scuola. Speriamo che ci verrà dato pieno sostegno da parte del corpo docenti, dai nostri genitori, da tutti gli adulti che giornalmente si interfacciano con noi, siete consapevoli di come viviamo questo modello di scuola, di come ci sentiamo oppressi e non rappresenti da questo governo e questa società. Vogliamo un cambiamento e partirà proprio da noi£".