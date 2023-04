Gli studenti del liceo artistico di via Ripetta realizzano dei murales per la Cittadella della Carità

Nella giornata di lunedì 3 aprile 2023 nella Foresteria della Cittadella della Carità a Ponte Casilino è iniziata la realizzazione di dei murales degli studenti del liceo artistico romano di Via di Ripetta.

Questi interventi rientrano nel progetto di alternanza scuola-lavoro che punta a ridipingere le facciate esterne e interne della Foresteria della Cittadella per creare un luogo in cui ospitalità e arte contemporanea possano convivere in armonia ma anche un ambiente confortevole per i tanti volontari che arriveranno dalle diverse città italiane per prestare servizio alla Caritas.

L’iniziativa vedrà coinvolti per tutto aprile gli studenti delle classi III e IV D del Liceo Artistico di Via Ripetta. Alla base del progetto degli studenti c’è una riflessione su diversi temi dall’attenzione e cura dei luoghi, all’accoglienza e alla promozione umana. La realizzazione dei murales viene dopo un’esperienza diretta di servizio come volontari alla mensa per i senza dimora, con gli studenti e le studentesse che ora possono esprimere il tutto con il loro fare artistico.