Niente minigonna in classe, al liceo scatta la protesta: "Non è colpa nostra se ai prof cade l’occhio"

Una vicepreside che invita a non indossare gonne troppo corte. Le liceali che non ci stanno e che mettono in atto una protesta sui social. È quanto sta accadendo al liceo Socrate a Garbatella dove la vicepreside avrebbe chiesto ad un'alunna di non indossare la minigonna perché, così ha riferito una rappresentante d'istituto, "a qualche prof potrebbe cadere l'occhio". Una frase diventata una manifesto al contrario, slogan che accompagna le foto delle studentesse in minigonna: "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio".

Già, perché l'invito, non presente in nessun atto ufficiale del liceo, è stato raccolto al contrario dalle studentesse che da ieri hanno riempito i propri social di foto in minigonna. E a quanto si apprende la protesta ha colto nel segno perché, oltre ad essere rilanciata dai media, il ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento su quanto accaduto.

Intanto le polemiche impazzano sui social anche dopo la pubblicazione della foto delle ragazze con un cartello 'non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere". E su Twitter Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche scrive "evviva le ragazze del Socrate in minigonna. Un gesto semplice per una battaglia fondamentale: la libertà delle donne".