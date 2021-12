Tensioni al liceo Plauto, polemiche per l'intervento della polizia: "Giù le mani dai ragazzi"

La mattinata di tensione che si è consumata oggi al liceo Plauto di Spinaceto, Municipio IX, ha superato i confini della periferia sud arrivando alla politica. L'intervento della polizia, con agenti in borghese che hanno prelevato almeno due studenti durante un tentativo di occupazione, è stato ripreso con gli smartphone da alcuni dei presenti e ha fatto il giro delle chat WhatsApp.

Cosa è successo

Nei video che anche RomaToday ha avuto modo di vedere, ci sono tre agenti in abiti civili che nel cortile della scuola, a ridosso del cancello di ingresso, in mezzo ad un gruppo di studentesse e studenti ne prelevano due (un ragazzo e una ragazza) con una certa veemenza. Qualcuno urla e protesta, i due prelevati vengono portati verso le volanti parcheggiate a pochi metri.

In un altro video, invece, vengono immortalati quelli che sembrano i momenti subito precedenti: il ragazzo portato via, inizialmente fa resistenza tenendosi al cancello d'ingresso con il solo aiuto delle braccia, rivolto verso l'esterno, mentre l'altra ragazza sembra voglia uscire ma viene ricacciata dentro. Gli agenti li strattonano, uno dei due nel tentativo di portare via il giovane, per alcuni secondi lo afferra sotto al mento con la mano sinistra (come si vede dalla foto sopra). Si alzano di nuovo le urla, conseguenza del gesto.

L'attacco di Peciola: "Giù le mani dai ragazzi"

Dicevamo della politica. Gianluca Peciola, esponente di Liberare Roma ed ex consigliere di Roma Capitale, ha espresso solidarietà "al movimento studentesco e ai ragazzi fermati". Peciola riferisce di "due o forse anche più fermati e portati in commissariato. Un gruppo di agenti di Polizia si pensa come un reparto antisommossa, forse per la percezione distorta della realtà e del ruolo, temi su cui Questura e politica dovrebbero intervenire". "Tenete giù le mani - conclude Peciola - se proprio non ci riuscite cambiate mestiere". Anche Osa, uno dei collettivi studenteschi romani che ha preso parte a numerose occupazioni e proteste negli ultimi due mesi, ha denunciato l'accaduto: "È inaccettabile questo livello di repressione. Risponderemo con la lotta".

Gli scontri di ottobre al liceo Ripetta

Il 21 oottobre un gruppo di studenti che cercavano di entrare nel liceo Ripetta al Tridente, per solidarizzare con gli occupanti, sono stati respinti con gli scudi dagli agenti di polizia intervenuti in tenuta antisommossa. Nessun ferito, ma tensione alle stelle e anche una denuncia social da parte di una studentessa diciassettenne rispetto a una presunta molestia ricevuta da uno degli agenti, oggetto anche di una interrogazione parlamentare.