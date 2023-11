Inizia la stagione calda dei licei di Roma. Occupato il "Pilo Albertelli"

Sono stati i primi loi scorso anno, lo sono anche in questo autunno 2023. Gli studenti del liceo "Pilo Albertelli" all'Esquilino hanno deciso di occupare anche stavolta. E' successo nella mattinata di giovedì 9 novembre. Alle finestre sono state esposte anche bandiere della Palestina.

Liceo Albertelli occupato

Inizia la stagione calda dei licei e degli istituti superiori di Roma. Ad aprire le danze delle occupazioni studentesche sono i collettivi del "Pilo Albertelli", in via Daniele Manin all'Esquilino, certo non nuovo a scelte come questa. I motivi scatenanti vengono esposti in un comunicato da parte degli occupanti e per lo più sono da ricondurre a tensioni interne alla comunità scolastica del liceo scientifico.

Le cause dell'occupazione

"All'interno dell'istituto regna l'instabilità - denunciano gli studenti barricati nell'edificio nel cuore dell'Esquilino - derivata dai continui scontri tra presidenza e collegio docenti. C'è un clima di incertezza che influenza negativamente". Ma c'è dell'altro. Per gli studenti, da parte del corpo docenti e della dirigenza "c'è un approccio superficiale e discriminatorio verso chi ha disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali". Una problematica che era emersa nel corso dello scorso anno scolastico e che aveva provocato un sit-in di protesta di fronte all'istituto superiore, con la partecipazione di alcuni genitori. Questa apparente difficoltà da parte del liceo nella gestione dei casi di DSA e BES avrebbe contribuito all'abbandono, solo nel 2021/2022, di circa 90 tra studentesse e studenti. Addirittura, secondo quanto riferito dai collettivi occupanti nel comunicato di rivendicazione "abbiamo ascoltato a scuola commenti inappropriati e inaccettabili rivolti ad alunni disabili da parte dei docenti".

"No alla guerra e alla scuola del merito"

Uscendo dalle criticità interne, la scelta di occupare viene motivata anche da fattori esterni e legati all'attualità politica interna ed estera: "No alla scuola del merito - dicono - ma anche no al finanziamento di armi e guerre che vedono all'ordine del giorno giochi di potere al prezzo di vite di civili. È nostra volontà intendere questa protesta - concludono - come un punto di partenza per un dialogo aperto e costruttivo, al fine di migliorare la nostra scuola e garantire un ambiente di apprendimento più positivo e inclusivo. Perciò terremo durante l’occupazione corsi formativi che l’istituzione non propone, con l’intento di approfondire delle tematiche fondamentali per gli studenti trascurate nell’ambiente scolastico”.