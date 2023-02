All'Esquilino il primo liceo di Roma e del Lazio a riconoscere il congedo mestruale

Dopo Ravenna, anche Roma vede l'istituzione del congedo mestruale in una scuola. Succede all'Esquilino, al "Pilo Albertelli", dove le studentesse che ne avranno bisogno potranno usufruire di 2 giorni di malattia.

Il liceo Albertelli approva il congedo mestruale

Una novità per il territorio capitolino, arrivata un mese e mezzo dopo un sit-in pacifico che aveva visto coinvolti numerosi istituti superiori (dal Cavour all'Albertelli stesso, dal Dante al Machiavelli, passando per Plinio, Plauto, Nomentano e Pascal), con i collettivi che chiedeva, appunto, l'istituzione del congedo mestruale. L'"Albertelli", un Classico con sede in via Daniele Manin - e dove i rapporti tra comunità studentesca e gruppo docenti non è sempre idilliaco - fa quindi da apripista non solo a Roma, ma nell'intero Lazio.

Rete studenti medi: "Decine di scuole lo stanno proponendo"

A decidere per il riconoscimento della malattia alle studentesse è stato il consiglio d'istituto durante l'ultima seduta del 20 febbraio: “E’ un’ottima notizia che rappresenta un punto di partenza importante per le scuole e gli studenti e studentesse della regione - commenta la Rete degli studenti medi - il congedo mestruale, oltre a essere una vera esigenza per chi soffre di patologie gravi, è una battaglia culturale per abbattere i tabù che da sempre contraddistinguono il tema delle mestruazioni. Pretendiamo che ogni scuola della nostra regione approvi il congedo mestruale: è una questione di civiltà. E' solo l'inizio, altre decine di scuole lo stanno proponendo e ne discuteranno nelle prossime settimane”.

Pratelli: "Passo importante"

"Un passo importante per riconoscere a tutti i livelli la salute di genere - commenta l'assessora a scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli -. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio. Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta".