Tanti iscritti, pochi spazi: il liceo Manara a rischio overbooking

I primi dati sulle iscrizioni alle superiori, per l’anno scolastico 2024/25, avevano confermato lo scientifico come liceo più richiesto, con il rischio di overbooking negli istituti più gettonati della Capitale. Ma tra i licei che ha segnalato le maggiori difficoltà ad accogliere tutti gli studenti che avevano fatto domanda c’è un classico, il Manara, in via Basilio Bricci a Monteverde. Il liceo, infatti, ha ricevuto 183 richieste di iscrizione, ma gli spazi di cui dispone gli permettono di accoglierne solo 115. Con il rischio di lasciare alla porta 68 studenti. Per sbloccare la situazione, lunedì 4 marzo si è svolto un tavolo interistituzionale a cui hanno partecipato il liceo, il municipio XII, la Città metropolitana di Roma e l’Ufficio scolastico regionale.

Le soluzioni individuate

“Il rischio overbooking è stato scongiurato – spiega Daniele Parrucci, delegato dell’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma – grazie al dialogo con i i dirigenti scolastici del Manara e dell’Istituto comprensivo Manzoni”. Le due scuole, infatti, condividono gli spazi dello stesso grande edificio storico. “Da parte dell’I.C. Manzoni, che potrà già dal prossimo anno migliorare l’offerta formativa – spiega Parrucci - è emersa la disponibilità al rinnovo della concessione delle due aule in prestito al Manara, in questo modo rimarrebbe da ospitare solo una classe. Per trovarle una sistemazione ci siamo impegnati a verificare le modalità di utilizzo degli spazi interni dell’Istituto, per rendere fruibile anche una terza aula, e nel medio periodo valutare insieme al Municipio XII l’utilizzo del condominio scolastico, per individuare una possibile succursale. Insieme al sindaco Roberto Gualtieri, che ha seguito tutte le fasi di ricerca di soluzione, continuiamo a lavorare pensando che la sinergia e il dialogo tra Enti sia l’unica strada percorribile per risolvere i tanti problemi e le criticità che abbiamo ereditato in ambito scolastico”.

Novità anche per l'ex liceo Caravillani

In questi giorni sono partiti anche i lavori per il rifacimento totale dell’immobile che ospitava il liceo artistico Caravillani, in piazza Risorgimento, chiuso dal 2016 per lesioni sismiche. “lI cantiere di questo istituto, dopo tre anni di cause giudiziarie tra le ditte partecipanti alla gara, vede finalmente la luce grazie a un grandissimo investimento da parte della Città metropolitana – chiarisce Parrucci -. Sono stati stanziati oltre 5.500.000 euro per il rifacimento totale dell'immobile e delle sue facciate, con relativo adeguamento statico sismico e ottenimento del certificato di prevenzione incendi”.