Diritti civili, il collettivo del liceo Mamiani chiede l'introduzione della Carriera Alias

Il collettivo studentesco del liceo classico Mamiani chiede l'adozione del protocollo per l'istituzione della Carriera Alias, che permette agli studenti transgender di scegliere nome e genere "così da garantire a tutte e tutti di identificarsi con il genere a cui sentono di appartenere".

L'appello, lanciato dall'account Instagram del collettivo, è appoggiato anche dall'organizzazione femminista interna allo storico liceo di viale delle Milizie. "Nell'età che viviamo durante il liceo - si legge nel post pubblicato il 13 ottobre - è fondamentale educare tutti e tutte al rispetto degli altri e della loro sessualità e l'incontro tra varie idee e realtà è altrettanto fondamentale per creare una coscienza sociale da portarsi nella vita adulta come bagaglio culturale basilare".

Inoltre, il Collettivo autorganizzato vuole proporre una collaborazione con la Casa Internazionale delle donne "un organismo autonomo preposto a valorizzare la politica delle donne, offrire servizi e consulenze, che si trova sin dagli anni '80 nel cuore di Roma".

Cos'è la Carriera Alias

E' un patto di privacy tra la scuola (o l'università) e il ragazzo o ragazza richiedente che dimostra di aver iniziato il percorso medico e psicologico per la rettifica della propria identità sessuale. Chi chiede di aderire alla Carriera Alias è autorizzato ad utilizzare, all'interno dell'iistituto o della facoltà, un nome diverso da quello anagrafico. In tutti i servizi didattici visibili verrà utilizzato il nuovo nome, mentre quello anagrafico sarà riservato ai documenti ufficiali. A Roma sarebbe il secondo caso, il primo liceo fu l'artistico di via Ripetta, nel febbraio scorso.