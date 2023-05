Al "Giulio Cesare" serve 1 milione di euro per l'antincendio. Si spera nel Pnrr

Un museo aperto al pubblico con i reperti storici in possesso del liceo: il "Giulio Cesare" di Corso Trieste potrebbe andare oltre il suo ruolo di istituzione scolastica di riferimento del quartiere, aprendo i battenti anche alla cittadinanza. Al suo interno, infatti, esistono il "Museo della Scuola" e il Musis, il museo della scienza e dell'informazione scientifica. Alla scuola, però, serve completare la certificazione antincendio.

In questi giorni è stato visitato dal delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana, Daniele Parrucci, che nell'occasione ha anche annunciato alla dirigente scolastica Paola Senesi che farà il possibile per reperire fondi utili a completare il certificato antincendio del liceo classico del II municipio: "Ci siamo impegnati nel provare a reperire fondi aggiuntivi del PNRR - ha detto Parrucci - per 1 milione di euro che sono necessari per completare il certificato antincendio del Liceo".

“Ho apprezzato il grande lavoro che la dirigente, il corpo docente e il personale scolastico tutto - ha aggiunto il consigliere dell'ex Provincia - hanno messo a disposizione degli alunni in questo liceo storico di Roma. Durante la visita, abbiamo parlato con la preside delle problematiche che insistono nella scuola e delle progettualità da realizzare insieme. Inoltre ho molto apprezzato la possibilità di realizzare un museo capace di contenere materiale storico dell’istituto da aprire alla cittadinanza".