Lavori al via al liceo Caravillani, chiuso dal 2016. Gualtieri: "Sarà completamente ristrutturato"

Sono partiti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del liceo artistico statale Alessandro Caravillani, in piazza Risorgimento, chiuso dopo le lesioni riportate a causa del terremoto del 2016. La ristrutturazione, resa possibile grazie ad un investimento di 5,5 milioni di euro di risorse del Pnrr, garantirà alle studentesse e agli studenti di usufruire di uno spazio di oltre cinquemila metri quadri interamente rinnovato.

Gli interventi

I lavori prevedono il restauro e il risanamento conservativo delle facciate, l'adeguamento degli impianti, degli spazi interni e dei sistemi anti-incendio oltre a quelli per il consolidamento statico e sismico dell'edificio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto un sopralluogo al cantiere insieme a Daniele Parrucci, consigliere metropolitano con delega all'edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, vicepresidente del municipio I con delega ai Lavori pubblici, edilizia scolastica e Pnrr, e Claudio Dello Vicario, dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale. I lavori dovrebbero terminare per la fine del 2025, restituendo l’istituto a 600 studenti, con 28 aule spaziose e luminose, tre aule multimediali e due laboratori.

Le parole di Gualtieri

"Sono orgoglioso di poter visitare il cantiere di questo istituto, uno spazio chiuso, in questo caso addirittura dal 2016, perché inagibile dopo gli effetti di un'ondata sismica e mai riaperto - ha detto Gualtieri -. Oltre all'adeguamento sismico, la scuola sarà restaurata, ristrutturata e resa più efficiente dal punto di vista energetico, con una riduzione delle emissioni di CO2 e un risparmio economico grazie all'utilizzo di nuovi ed efficienti impianti di riscaldamento''. E Parrucci ha aggiunto: "Stiamo intervenendo con più di 500 cantieri nelle scuole, spero che il governo ascolti la richiesta del Sindaco Gualtieri per ottenere ulteriori risorse per completare gli interventi di messa in sicurezza degli istituti, anche perché potremmo aprire molti più cantieri e rendere sicure e moderne molte più scuole''.