Inaugurato uno sportello contro la violenza di genere all'interno di un liceo

Nel liceo scientifico Amedeo Avogadro, nel quartiere Coppedè, apre un nuovo sportello di ascolto e dialogo contro la violenza di genere. Lo ha finanziato Roma Capitale nell’ambito di "Scuola di Parità", un'iniziativa dedicata agli istituti comprensivi e secondari di secondo grado sul tema, ed è stato ribattezzato "Una stanza tutta per sé".

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Donne in Genere Onlus, e prevede l'impiego di una docente del liceo abilitata come operatrice di centro antiviolenza e di quattro operatrici dell’associazione per gestire due sportelli di ascolto per casi di violenze e molestie e organizzare laboratori e incontri su linguaggio, comportamenti e buone pratiche verso l’inclusività e gestione e risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni familiari, amicali e di coppia.

"Ho avuto il piacere di prendere parte all’inaugurazione insieme all’assessora alla Scuola del II municipio Paola Rossi, la presidente della Commissione Consiliare delle Pari Opportunità del II municipio Celeste Manno e alla Dirigente scolastica Katia Tedeschi - ha detto l'assessora alle Pari Opportunità e Sicurezza, Monica Lucarelli - Questa nuova apertura, per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio, offre la possibilità per tutte le studentesse e gli studenti, ma anche docenti e personale Ata, di avere uno spazio dedicato all’interno dell’istituto".