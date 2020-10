Coronavirus, studenti positivi al liceo Avogadro: scuola chiusa per una settimana

Tutti a casa per una settimana di didattica a distanza. Dal 5 al 9 ottobre chiude il liceo scientifico Avogadro. Sono infatti risultati più casi di coronavirus all'interno della scuola, l'indagine epidemiologica è ancora in corso. Le attività didattiche saranno sospese in tutte e tre le sedi dello storico istituto nel quartiere Coppedè e Trieste Salario, via Cirenaica, via Novara e via Brenta. La notizia della chiusura per effettuare le necessarie operazioni di sanificazione è stata comunicata tramite una circolare sul sito della scuola.

"La Direzione aziendale del servizio di Igiene e Prevenzione a seguito dei casi positivi riscontrati in una classe del liceo Avogadro ha deciso di attuare la sorveglianza epidemiologica. Pertanto a partire da lunedì 5 Ottobre per una settimana le classi svolgeranno la Didattica a distanza". Da oggi gli studenti "effettueranno il tampone presso il Drive in del Santa Maria della Pietà, in via Eugenio di Mattei". Mentre nei giorni successivi le famiglie degli studenti che sono stati a contatto degli alunni risultati positivi dovranno "comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di sintomi evocativi per infezione Covid direttamente alle centrali Covid del distretto di residenza e a questo liceo".

L'appello della preside agli studenti

A rivolgersi poi direttamente agli studenti con un appello scritto sempre sul sito della scuola è la preside Stefania Senni. "Nelle scuole stiamo vivendo una situazione che ha dell'assurdo. Da un lato all'interno degli edifici scolastici, nelle classi, mettiamo in atto il protocollo di sicurezza fra enormi difficoltà: spazi inadeguati, aule sottodimensionate, mancanza di banchi monoposto che forse arriveranno a fine ottobre; dall'altra all'esterno delle scuole gli adolescenti si frequentano al chiuso e all'aperto (feste dei 18 anni, aperitivi ed altro) senza rispettare le regole di sicurezza e i contagi si moltiplicano. È una situazione insostenibile.

Desidero fare un appello ai nostri ragazzi, perché riflettano sul fatto che l’emergenza non è finita e che il loro comportamento in questo momento può fare la differenza. Dove è andato a finire il sentimento di solidarietà che caratterizza le giovani generazioni? E’ proprio così difficile rinunciare ad una festa per il bene della collettività?".

Per quanto riguarda i contagi nelle scuole dalla riapertura, avvenuta per gran parte degli istituti lo scorso 14 settembre, sono 290 i casi di positivi al Covid secondo i numeri forniti dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Che a proposito non ha mostrato preoccupazione. "Sono numeri che rientrano nelle nostre aspettative. Sono di gran lunga inferiori al 10% dei casi complessivi". Ricordando che gli ambienti dove proliferano i contagi non sono quelli scolastici. "È l'ambiente di vita, familiare e le attività ricreative: il motore che spinge i casi di Covid non è la scuola. Verificheremo fra qualche settimana l'andamento". Mentre da domani partiranno i test rapidi salivari.

