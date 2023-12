L’occupazione dura un giorno, studenti in fuga dalle finestre

Le tre sedi del liceo scientifico sportivo “Pacinotti-Archimede” al Nuovo Salario non trovano pace. Dalla mattina del 29 novembre si sono susseguiti tentativi, a volte riusciti e volte no, di occupazioni, atti vandalici e trattative con insegnanti e genitori. Nella mattinata del 6 dicembre la sede di via Vaglia e quella di via Montaione sono state, infine, entrambe occupate.

Sede di via Vaglia

Nella sede di via Vaglia ci sono stati ripetuti tentativi di occupazione. La mattina del 6 dicembre alcuni studenti sono riusciti ad entrare nell’edificio, occupando la struttura. Gli insegnanti, insieme alla dirigente scolastica, hanno tentato di far desistere ragazzi e ragazze dai loro propositi ma senza successo. Sono state chiamate anche le forze dell’ordine che, a quanto risulta a RomaToday, hanno preso le generalità di alcuni degli occupanti.

Il giorno seguente, il 7 dicembre, i docenti si sono nuovamente presentati nel cortile della scuola, passando attraverso un cantiere. Insieme a loro c’erano anche alcuni genitori che, per l’ennesima volta, hanno avvisato la polizia. Quando gli occupanti hanno visto, attraverso la porta d’ingresso, la presenza di così tante persone, compresi insegnanti e agenti in borghese, hanno “abbandonato” l’istituto, fuggendo da una finestra. La sede, quindi, è stata sgomberata e, all’interno, è stato trovato di tutto.

Muri vandalizzati, disegni osceni e diversi arredi scolastici distrutti. A terra, è stato rinvenuto anche un cartello con la beffarda scritta “scusate per i danni”. Insomma, i ragazzi e le ragazze hanno “festeggiato” per una notte, per poi darsi alla fuga.

Sede di via Montaione

Nella sede di via Montaione l’occupazione ha avuto successo nella mattinata del 6 dicembre, insieme a quella di via Vaglia. Però, poco dopo lo "sgombero" con fuga acrobatica dei colleghi limitrofi il 7 dicembre, anche gli occupanti di via Montaione hanno preferito tornarsene a casa. Infatti, gli insegnanti, dopo aver liberato la prima sede, si sono recati a via Vaglia ma l'edificio era già deserto.

Sede di via Pasquariello

Come per altre sedi, sono stati diversi i tentativi di occupazione anche per quella di via Pasquariello, a Serpentara. La mattina del 7 dicembre sembrava che gli aspiranti occupanti avessero avuto successo visto che erano riusciti a mettere le catene all’ingresso. Sul posto, però, è stato chiamato un collaboratore scolastico il quale è riuscito ad accedere da un’entrata secondaria. La scuola è stata subito liberata tanto che le lezioni si sono svolte regolarmente.

Occupazione fallita

La “genesi” di questa serie interminabile di occupazioni “lampo” era cominciata, come detto, lo scorso 28 novembre. I problemi sono iniziati nelle sedi di via Vaglia e Montaione dove gli studenti, cosa poi confermata dalle foto scattate all'interno degli stabili, hanno causato un vero e proprio allagamento delle scuole. Il caso più grave nell’edificio di via Montaione tanto che il 29 novembre la preside era stata costretta a mandare tutti a casa.