Il consiglio del liceo storico boccia quasi 300mila euro di fondi Pnrr

"I nostri figli devono imparare la Storia, tradurre dal Greco e avere capacità critica, non come usare Spotify e Instagram". E' questa una delle graffianti motivazioni che il consigliio d'istituto del liceo "Pilo Albertelli" ha utilizzato per respingere i due progetti finanziati con i fondi Pnrr presentati dal dirigente scolastico Antonio Volpe. Parliamo di quasi 300.000 euro di soldi europei girati all'istituto di via Manin all'Esquilino per "Next Generation Labs" e "Next Generation Classroom". Genitori, prof, un alunno hanno detto no.

I due progetti Pnrr per il liceo Albertelli bocciati dal consiglio d'istituto

Per dare il contesto: i due progetti citati sono alcuni delle decine che dovrebbero essere sviluppati all'interno dei licei e degli istituti superiori di Roma e provincia, nell'ambito del ben più ampio "Scuola 4.0", un piano nazionale adottato dal ministero dell'istruzione il 14 giugno 2022, grazie ai fondi stabiliti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Oltre 2 miliardi di euro, dei quasi 200 destinati all'Italia, tutti dedicati a trasformare le istituzioni scolastiche in luoghi di apprendimento altamente digitalizzati e innovativi, sia nella didattica sia nella gestione. Le classi tradizionali, come spiega anche il ministero, dovranno diventare "laboratori per le professioni digitali del futuro". Questo aspetto, però, non sembra raccogliere il gradimento del consiglio d'istituto dell'"Albertelli", almeno della componente genitori.

Oltre 120mila euro per tre laboratori innovativi

Con "Labs", il liceo classico dell'Esquilino propone a studentesse e studenti 3 tipologie di laboratori che hannno come scopo, in base alle linee guida del piano finanziato dal Pnrr, quello di accompagnarli verso alcune delle nuove professioni che stanno caratterizzando e caratterizzeranno sempre di più il mercato del lavoro. Il primo si chiamerebbe "Info Bibliolab" e prevede una webradio, un laboratoriio di grafica digitale e videomaking "volto ad acquisire strumenti utili nella produzione di graphic novel", un percorso di produzione e sperimentazione musicale. Il secondo sarebbe "Spazio Museale Schola", finalizzato alla realizzazione di strumenti che offrano ai visitatori un'esperienza di navigazione immersiva e interattiva. Infine "Le mie competenza digitali", che già dal nome fa capire che lo scopo è implementare le competenze degli alunni tramite corsi ICDL e il conseguimento di certificazioni professionali ICT rilasciate da enti ufficiali su standard europei. Per questo progetto, il "Pilo Albertelli" riceve esattamente 124.044,57 € dall'Unione Europea per tramite del ministero competente.

Dall'UE quasi 150mila euro per nuovi strumenti tecnologici

C'è poi "Classroom", che nel caso della scuola di via Manin coinvolgerebbe 20 sezioni fino alla fine del 2024. Con precisamente 149.032,61 € la dirigenza scolastica acquisterebbe una strumentazione digitale moderna "per migliorare la didattica, favorendo inclusione e collaborazione tra pari". Il target è anche quello di studentesse e studenti con particolari esigenze, i cosiddetti bisogni educativi speciali o disturbi dell'apprendimento. "Le nuove strumentazioni (digital board, tablet e stampanti) - si legge nel progetto - saranno completate da software che saranno di ausilio alle singole discipline con grande attenzione all'aspetto professionale ma al contempo accattivante e ludico. La didattica personalizzata permetterà agli alunni deboli di recuperare al meglio le abilità di base e agli alunni eccellenti di raggiungere nuovi traguardi". Questo, come anche il precedente progetto, viene fortemente contestato da una parte del consiglio d'istituto.

"Progetti non sottoposti al collegio docenti"

Durante una delle ultime assemblee, infatti, la maggioranza si è espressa a sfavore dei due progetti presentati dal preside Volpe il 24 e 25 febbraio scorsi e portati all'attenzione del consiglio pochi giorni dopo: "Non erano stati sottoposti al Collegio dei Docenti - si legge nella nota firmata il 14 maggio da Francesco Paolo Caputo e Serena Iacovelli, rappresentanti dei genitori - e neppure alla competente commissione nominata dallo stesso Collegio dei Docenti. Su richiesta di uno studente, il dirigente scolastico ha spiegato di non aver coinvolto gli studenti in quanto la loro partecipazione non era prevista in questa fase". Alla fine, con 7 voti contrari (4 docenti, 1 studente e 2 genitori) quasi 300.000 euro di fondi Pnrr sono stati, al momento, respinti. Tre studenti e un rappresentante ATA si sono astenuti, solo 2 i favorevoli: il preside Volpe e un genitore.

Perché genitori e prof non vogliono nuovi tablet: "Si deve studiare"

Per i detrattori del progetto "Labs", gli obiettivi posti "stridono con quelli di un liceo, che sarebbero quelli di insegnare a tradurre il greco, comprendere la storia e la fisica, avere una capacità critica e un metodo di studio, non usare Spotify e Instagram". Per quanto riguarda l'acquisto di strumentazione tecnologica moderna per "Classroom", genitori e prof contrari fanno presente al dirigente scolastico innanzitutto che questa già esiste: "Abbiamo 41 smart tv, 7 proiettori, 49 pc notebook, 41 pc desktop - dicono - pertanto ci sembra irrazionale e antieconomico spendere 150.000 euro per ulteriori attrezzature multimediali che hanno una vita brevissima e che quindi acuiscono, non arginano, la percezione di vivere in un mondo effimero". Il consiglio d'istituto, inoltre, contesta la reale necessità di aumentare la dotazione tecnologica anche dal punto di vista didattico ed educativo: "Molte parole vengono spese 'sul benessere emotivo e lo stimolo relazionale, sullo sviluppo dell'empatia' degli studenti - scrivono - o sul 'rendere protagonista l'alunno che si avvicina sempre di più alla scelta consapevole del proprio ruolo nella società', senza che però vi sia alcuna spiegazione o evidenza su come i dispositivi digitali possano concorrere a questi obbiettivi. Neanche una parola invece è riservata alla profondità delle conoscenze che sono necessarie per comprendere - e non solo subire - una società sempre più complessa".

L'appello degli eredi del professore partigiano

Data l'importanza del tema e l'ingente finanziamento che, con la confermata contrarietà del consiglio d'istituto, l'"Albertelli" potrebbe non utilizzare, gli eredi del partigiano Pilo Albertelli al quale è stata dedicata la scuola nella seconda metà del XX secolo, hanno preso carta e penna e si sono rivolti a genitori, prof e alunni chiedendo di non perdere questa opportunità: "Ci dispiacerebbe enormemente che non si cogliesse questa grande opportunità di rinnovare e ammodernare la struttura - scrivono Paolo, Francesco, Guido e Sergio Albertelli - . Crediamo e speriamo davvero che non si voglia depauperare un patrimonio culturale come quello di una Scuola che ha quasi 150 anni di storia".

Assemblea scolastica plenaria il 18 maggio

Gli autori dell'appello portano il cognome di un filosofo nato a Parma, che insegnò nel liceo di via Manin quando era intitolato al Re Umberto I e fu tra i fondatori del Parito d'Azione, autore del primo grave attentato organizzato a Roma contro i nazisti dopo l'occupazione del 1943: arrestato il 1° marzo 1944, il 24 di quello stesso mese venne fucilato alle Fosse Ardeatine dopo essere stato torturato. "Arriva forse un'occasione - continuano gli Albertelli - per riportare il liceo ai fasti di un tempo, o almeno per tentare di darle un'immagine nuova. Siamo sicuri che farete tutto quanto sia possibile nel non disperdere quanto costruito e per cogliere questa opportunità straordinaria, che potrebbe non ripresentarsi per decenni". Giovedì 18 maggio è stata convocata un'assemblea aperta a tutta la comunità scolastica con all'ordine del giorno proprio i fondi del Pnrr e a quanto si apprende uno degli eredi Albertelli potrebbe presenziare.