Licenze taxi, Urso contro Gualtieri sulle critiche al nuovo decreto: "Impari da Veltroni"

"Impari da Veltroni! Non dico da uno dei nostri, ma da uno di loro". Questo il commento del ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, sul caso taxi e sulla tiepida (e in parte critica) reazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al nuovo decreto Asset. Provvedimento che consente, tra le altre cose, di bandire concorsi straordinari per nuove licenze.

Intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario alla convention di Fdi a Brucoli, Urso ha ricordato che "il Comune di Roma, 17 anni fa, con il sindaco Veltroni fece un concorso. E Veltroni diede mille licenze gratuitamente. Oggi Gualtieri mi dice che non può applicare la legge perché deve rinunciare al 20% delle licenze. Ma come? Veltroni lo fece, e oggi con un'emergenza come quella a Roma si pretende di fare cassa su quella emergenza".

Collegato da remoto, Urso ha poi commentato la seconda guida, ovvero la possibilità di far circolare la stessa macchina, guidata da due diversi autisti, su più turni durante la giornata. A Roma il provvedimento, varato a fine giugno, è stato un flop: "Vi era stato appena l'1%, poche decine di tassisti, che hanno richiesto la seconda guida. Perché? - ha detto il ministro - Perché temevano cause di lavoro. Abbiamo chiarito: sarà un contratto di lavoro autonomo, non possono temere più una causa di lavoro. Mentre sino ad oggi poche decine di tassisti avevano chiesto la seconda guida, credo che nelle prossime settimane saranno centinaia le richieste".

Infine un'ultima stoccata a Gualtieri: "Il sindaco di Roma se volesse potrebbe concedere licenze temporanee, seconde licenze ai tassisti che hanno già un auto per affrontare i picchi dovuti ai grandi eventi internazionali, come Cortina o il Giubileo, per dare un servizio più completo ai cittadini".

Le critiche di Gualtieri al decreto Asset e il nodo costi

Ma a cosa si riferisce esattamente Urso quando critica Gualtieri? Alle parole con cui il sindaco ha descritto il decreto Asset. Il primo cittadino della Capitale lo ha infatti definito “fatto male e inutilizzabile”, principalmente per questione di costi. Il decreto è finalizzato non soltanto ad aumentare le licenze, ma anche ad accelerare l’iter per bandire il concorso straordinario, accorciando a 15 giorni (e non più a due mesi) il tempo necessario per ottenere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, propedeutico al concorso. I costi, però, ricadono interamente sul Comune, perché le risorse economiche che nella procedura ordinaria venivano destinate all’amministrazione, con la procedura veloce finiscono invece ai tassisti. Per accelerare la procedura, insomma, vengono investite risorse che andrebbero invece usate per la realizzazione di nuove aree di sosta, cartellonistica e uffici.

Il decreto stabilisce che i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o sede di un aeroporto internazionale (oppure le Città metropolitane) possano emanare i bandi per incrementare del 20% le licenze esistenti, “in via sperimentale” e “con una durata non superiore ai 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi”. Obiettivo, “fronteggiare periodi di straordinario incremento della domanda”, coinvolgendo potenzialmente “nuovi operatori“, anche internazionali.

Attuamente le licenze taxi a Roma sono 7.800, e il concorso straordinario consentirebbe di aggiungere alla flotta già esistente di taxi massimo il 20% dei titoli già esistenti, e dunque di rilasciare poco più di 1.500 licenze, portandole a 9.360. Questo, ovviamente, nella migliore delle ipotesi, e cioè se l’adesione sarà massima. Gualtieri ha convocato un tavolo tecnico per discutere del tema alla presenza dei rappresentanti di categoria, con l'obiettivo di risolvere una crisi che si è fatta sentire in modo particolare a Roma, nel corso di un’estate contraddistinta da code infinite, prenotazioni bloccate, turisti e viaggiatori smarriti nel solleone in attesa per ore di un’auto bianca.

Licenze taxi, Patanè risponde a Urso: "Vada a rileggersi il provvedimento che ha fatto approvare"

Alle critiche di Urso ha risposto non Gualtieri, ma l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha suggerito al ministro di "andare a rileggersi il provvedimento che ha appena fatto approvare e che non risponde affatto alle reali esigenze di tassisti e amministrazioni comunali. E nel caso di Roma non tiri in ballo le licenze rilasciate dall'amministrazione di Veltroni, perché quei bandi erano del 2004, molto prima della Legge Bersani che introduceva le licenze onerose con il 20% riservato ai comuni; proprio tenendo conto di una relazione dell'AgCom che evidenziava l'utilità di garantire ai comuni una percentuale in grado di aiutarli a sostenere le tante spese pubbliche collegate all'aumento di licenze e quindi di taxi".

"Nel 2006 la Giunta Veltroni fece poi scorrere la vecchia graduatoria per altre mille licenze, quelle a cui fa riferimento il ministro, portando ad un aumento complessivo di 2500 licenze - prosegue Patanè - Inoltre, programmò anche un nuovo bando per ulteriori oltre mille licenze tra il 2008 e il 2009, proprio applicando la Legge Bersani. Ma nel 2008 sindaco divenne Alemanno che, come ricorderà Urso, bloccò tutto. Il ministro fa anche un po' di confusione sul tema delle seconde guide, affermando che oggi i tassisti potranno aderire senza più paura delle cause di lavoro. Ma il problema non è mai stato quello, bensì le lungaggini burocratiche della normativa nazionale. E infine, il ministro si vanta di aver introdotto le licenze stagionali. Non è vero, perché a introdurle è stata ancora una volta la Legge Bersani. Solo che in quella normativa le licenze erano permanenti e aperte a tutti mentre con le nuove norme diventano temporanee e accessibili solo a chi già ne possiede una. E questo scoraggia gli investimenti, non li favorisce di certo".