Licei occupati a Roma, cosa rischiano gli studenti identificati. Ma gli atti vandalici non li paga nessuno

Dal centro alla periferia, ci sono oltre dieci istituti scolastici occupati a Roma in questi giorni. Alcuni sono stati da poco lasciati dagli studenti, come il "Righi" e il "Tasso", altri hanno da poco iniziato la protesta, come il "Kant", il "Plauto", il "Levi-Civita". Se in certi casi le aule e gli spazi comuni sono stati lasciati in ordine, in altri - come al "Giorgi Woolf" - chi è stato dentro ha devastato gli arredi causando danni per migliaia di euro. Al "Manara" l'occupazione va avanti da una settimana. Ma cosa rischiano le studentesse e gli studenti che vengono identificati come partecipanti?

Cosa rischiano gli studenti che occupano

Innanzitutto, il tema è proprio quello dell'identificazione. Non sempre è possibile, per i dirigenti scolastici, avere contezza di tutti coloro che, nell'arco di più giorni, prendono parte alla protesta. Che se politicamente si può definire tale, per la legge è un reato: quello di interruzione di pubblico servizio. Ed è questo il primo passo che compie ogni preside: "Sempre più spesso capita che chio fa parte dei gruppi e collettivi che organizzano l'occupazione, si autodenuncino in qualche maniera - spiega Cristina Costarelli, dirigente del "Newton" e numero 1 dei presidi del Lazio - ma non è comunque facile l'identificazione, perché la partecipazione varia e spesso emergono in poche decine a fronte di centinaia".

Dalla denuncia alle sanzioni disciplinari

Avvenuta la denuncia, che segue percorsi esterni e paralleli rispetto alle dinamiche interne alla scuola, per il consiglio d'istituto inizia un iter disciplinare che ha varie sfaccettature. Innanzitutto, chi viene identificato può ricevere da uno a oltre 15 giorni di sospensione: "Dipende dalla tipologia di occupazione - continua Costarelli - da eventuali danni che sono stati fatti, da quante persone vengono identificate". La sospensione non comporta automaticamente la bocciatura: "Ad essere decisivo è il voto di condotta - specifica Costarelli - perché se si scende al 5 a fine anno, non si viene ammessi all'anno successivo. Ma si possono ricevere 20 giorni di sospensione e poi non essere bocciati".

Chi paga gli atti vandalici?

Se però succede quanto visto al "Giorgi Woolf", o anche al "Pacinotti-Archimede", dove atti di vandalismo sono andati in scena subito dopo una fallita occupazione, a pagare è quasi esclusivamente la collettività. Perché se è abbastanza facile identificare gli organizzatori di una protesta, non lo è con i responsabili di furti e vandalismo: "Nessuno si autodenuncia - conferma Costarelli - e allora siamo noi a dover pagare, di conseguenza l'ente proprietario, cioè Città Metropolitana". Insomma, se le famiglie non pagano direttamente per i danni dei figli, lo fanno indirettamente con le tasse. Solo che, in questi casi, a farlo saranno anche coloro che non hanno preso parte alle devastazioni.

"Proteste strumentali e strumentalizzate"

“E’ tutto strumentale e strumentalizzato - conclude la dirigente, commentando l'ondata di occupazioni delle ultime settimane -. Se la volontà fosse davvero discutere di questi temi, come la guerra o la violenza di genere, si potrebbe tranquillamente fare a scuola. Io ai miei studenti dico di scegliere chi chiamare per parlare di vari argomenti, anche di Palestina e Israele, senza però schierarsi, chiamando rappresentanti da entrambi. A gennaio se tutto va bene faremo tre giorni di didattica flessibile, una sorta di autogestione, in cui tutti potranno fare le attività che ritengono giuste e funzionali. Adesso in alcune occupazioni bevono, ballano, fanno attività sociale: è questo lo scopo dell’occupazione? È un espediente che non corrisponde alla realtà. E spesso entrano gli esterni, che causano danni".