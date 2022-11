Scuole occupate, Costarelli (Anp): "Proteste strumentali, ragazzi influenzati e disorientati"

I licei occupati o in occupazione a Roma sono diventati 9. Dopo Albertelli, Enzo Rossi, Tasso, Mamiani, Montessori, Manara e Visconti (più il blitz di poche ore all'Argan, il primo dell'anno scolastico), il 21 novembre pomeriggio si sono aggiunti il Righi e Plinio. Una scia che sta ricalcando quella del 2021/2022, destinata ad allungarsi fino alle vacanze di Natale per poi riprendere con il 2023. La presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli, sulla protesta studentesca è fortemente critica: "Ci sono spinte politiche anche estremiste, vedo i ragazzi disorientati".

La preside del Cavour avverte i suoi studenti sulla possibile occupazione

Dirigente del Newton a Monti, numero uno del "sindacato" dei presidi nella nostra regione, Costarelli ha sempre mantenuto un certo dialogo con i suoi studenti ma è in rassegnata attesa di qualche blitz anche nel suo liceo: "Ma loro sanno che se dovessero occupare - fa sapere a RomaToday - di conseguenza salterebbe la settimana di autogestione che avevamo concordato ad aprile. Io gli spazi e i momenti li concedo volentieri, ma se si decidono altre strade la scuola deve anche reagire".

"Il sistema scuola sta già cambiando"

Sulle motivazioni delle proteste, Costarelli è critica: "Sono quasi le stesse del 2021 - continua - e se vogliamo sono simili a quelle di quarant'anni fa. Chiedono una scuola diversa, ma il sistema sta già vivendo una fase di revisione. Però le cose non cambiano dalla sera alla mattina, ci vuole tempo. Purtroppo è sempre la stessa storia: ci sono spinte politiche, anche estremiste, che li portano ad occupare, con decisioni prese da una minoranza a danno di un'ampia maggioranza. Al Cavour ci sono 1.200 iscritti, quando occupano al massimo arrivano a 150".

"I ragazzi non hanno consapevolezza"

Per Costarelli "manca la consapevolezza di cosa si fa - sottolinea -. Qui da me il dialogo c'è e c'è sempre stato, ma i ragazzi si muovono per slogan. Poi quando dai loro la parola, li responsabilizzi, sembrano disorientati. L'occupazione mi sembra strumentale, è una violazione dei diritti altrui, interrompe un pubblico servizio e lascia anche danni all'istituto".