Notte di occupazioni nei licei di Roma: presidi pronti alle denunce

Roma è in piena stagione di occupazioni. Nella notte sono stati occupati il liceo Tasso, il Mamiani, il Morgagni e il Vittoria Colonna, una decisione che non è stata accolta con favore dai presidi che hanno già promesso denuncia. Prima di loro nella capitale era toccato il turno del liceo Ripetta, del Pilo Albertelli, del Visconti e dell’artistico Enzo Rossi che si trova a Pietralata.

Per quanto riguarda il liceo classico Tasso di Roma, gli studenti sono entrati dall'adiacente liceo scientifico Righi. ''Si comunica che chiunque entri nella scuola è di fatto occupante - si legge in un comunicato del Preside che questa mattina alle 8 farà denuncia ai carabinieri - E il suo regolamento rientra nella fattispecie prevista dall'Istituto. La mia solidarietà a tutti quegli studenti a cui è stato negato il diritto allo studio'' e impedito di vivere la 'settimana dello studente', ''un'esperienza culturalmente significativa e democraticamente condivisa''.

Giorni fa i genitori avevano raccolto le firme per impedirla. Uno di loro aveva scritto una lettera per chiedere "che a un'eventuale occupazione della scuola non corrispondano conseguenze disciplinari generalizzate che penalizzino anche gli studenti dissenzienti, già pesantemente danneggiati dall’essere privati dell'accesso alla loro scuola, al loro luogo di aggregazione, al centro dei loro interessi".

Anche negli altri plessi la situazione è tesa. Nella nota del liceo Morgagni, si legge che dell'occupazione "sono state informate le autorità competenti": "Le attività didattiche e amministrative sono, pertanto, sospese. Si svolgeranno lo stesso, invece, le uscite didattiche già calendarizzate e le attività di pcto previste all'esterno dell'Istituto, per quanto possibile. Gli occupanti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose".