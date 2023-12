Licei occupati a Roma, anche il Giulio Cesare si unisce all'ondata di mobilitazione

Il liceo classico Giulio Cesare di Roma si unisce alla lunga lista di licei e istituti romani occupati dagli studenti. Ieri mattina, gli alunni del liceo di corso Trieste hanno occupato la scuola. Tra le motivazioni, il periodo storico di "stallo e incertezza", le disuguaglianze socio economiche, la precarietà lavorativa, la crisi climatica e i "terribili conflitti in corso". Problemi davanti ai quali "la politica non riesce a fornire risposte concrete".

"Crediamo che dobbiamo essere noi studenti a rappresentare la spinta propulsiva per un cambiamento radicale della società, poiché saremo noi a soffrire le conseguenze di ciò che sta già accadendo oggi", scrivono i giovani del Collettivo Zero Alibi nel comunicato stampa. Nelle rivendicazioni dell'azione di protesta, gli studenti citano anche i criteri di competizione e merito su cui si basa la scuola di oggi, gli effetti sulla salute mentale degli studenti e la richiesta di più sportelli psicologici, la contestazione della riforma del voto di condotta, e poi la richiesta di programmi scolastici diversi, che comprendano anche l'educazione alla sessualità e all'affettività.

Un autunno "caldo" quello romano che vede una lunga lista di scuole secondarie occupate dal centro alla periferia. Ci sono oltre dieci istituti scolastici occupati a Roma in questi giorni. Alcuni sono stati da poco lasciati dagli studenti, come il Righi e il Tasso, altri hanno da poco iniziato la protesta, come il Kant, il Plauto, il Levi-Civita. Se in certi casi le aule e gli spazi comuni sono stati lasciati in ordine, in altri - come al Giorgi Woolf - chi è stato dentro ha devastato gli arredi causando danni per migliaia di euro. Al Manara l'occupazione va avanti da una settimana. Ma cosa rischiano le studentesse e gli studenti che vengono identificati come partecipanti? Si può arrivare anche alla sospensione e finanche, se il voto di condotta scende sotto il 5, alla bocciatura.