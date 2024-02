Iscrizioni alle superiori: a Roma e nel Lazio il più richiesto è lo scientifico (e si rischia l'overbooking)

Lo scientifico resta il più richiesto dagli studenti, calano leggermente le iscrizioni al classico, mentre il nuovo liceo del Made in Italy si conferma, come in buona parte dell’Italia, un flop. Sono i primi dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, forniti dal ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo la scadenza del termine per le domande di iscrizioni, lo scorso 10 febbraio.

La situazione nel Lazio

“Il quadro generale, a Roma e nel Lazio, è in linea con quello dell’anno scorso”, spiega Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio. A guidare la classifica nella nostra regione sono i licei, con il 69,27% delle preferenze (in leggero calo rispetto al 2023: 69.7%). Il più richiesto è lo scientifico: 21,9%. Anche in questo caso la differenza con l’anno scorso è minima: nel 2023 questi istituti avevano registrato il 22% delle preferenze. Si conferma il trend in calo dei licei classici: 8.66% delle richieste (l’anno scorso il dato era del 9.2%). A superarli ci sono anche quest'anno i linguistici con il 10.71% delle domande (10.1% nel 2023). Perde qualche punto l’artistico, che passa dal 5,2% al 4,8%. Mentre il liceo del Made in Italy, novità di quest’anno voluta dal governo, ha raccolto solo lo 0,06% delle preferenze. Gli istituti tecnici totalizzano il 23,46% delle richieste, in leggero aumento rispetto al 2023, quando erano il 23% del totale. Ultimi i professionali: 7,28% delle preferenze. Un dato, anche questo, in linea con l’anno scorso (7.3%).

I numeri a Roma

“Anche nella Capitale – spiega Costarelli – si registra un quadro analogo a quello del Lazio, con i licei scientifici che sono la prima scelta degli studenti”. Un dato che porta con sé una serie di conseguenze, prima fra tutte il rischio overbooking: “Nel liceo di cui sono dirigente scolastica, il Newton in viale Manzoni, ci sono circa una sessantina di esuberi. E la stessa situazione può verificarsi, ovviamente anche negli altri scientifici più richiesti come il Nomentano di via della Bufalotta e l’Avogadro di via Brenta. Ma i dati finali sono ancora in corso di elaborazione”. L’altra conseguenza è che troppi studenti continuano ancora a “fare una scelta che non si rivela poi giusta – chiarisce Costarelli -. Troppi studenti ancora si iscrivono allo scientifico, che però poi si scopre non essere la scuola adatta a loro e, a quel punto, non è semplice ricollocarli. Segno, questo, che bisogna intervenire sull’orientamento alle scuole medie e combattere con più forza il pregiudizio che ancora aleggia sugli istituti tecnici e professionali, che vengono a torto considerati scuole di serie b”.