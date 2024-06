Morto in un incidente a 23 anni, i suoi racconti diventano un libro. L'incasso in beneficienza all'ospedale pediatrico

È morto a soli 23 anni in un incidente stradale a bordo della sua moto. Federico Giallatini, militare della guardia di finanza, strappato dall'affetto dei suoi cari la mattina del 7 marzo 2022 sulla via Tiberina. Nonostante la perdita, la sua memoria continua a vivere non solo nel cuore dei familiari, ma anche in un libro, "Il sole non tramonta mai", opera postuma a cura di Francesco Lo Mastro e Barbara Valenti, il cui ricavato delle vendite verrà devoluto interamente a sostegno delle attività del reparto onco ematologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il libro verrà presentato a "I casali di Capobianco", in via Nomentana 1451 il prossimo 21 giugno. L'ingresso è gratuito, mostrando la locandina dell'evento.

"Questo evento voluto da Massimo e Francesca, genitori di Federico ha l'intento e il fine di portare avanti la continuità della vita, tanto amata e vissuta, se pur breve da nostro figlio, attraverso i ricordi e le riflessioni degli scritti pubblicati. La descrizione e la raccolta di documenti dello stesso Federico, di amici e familiari è stata curata in ordine tematico e cronologico, introdotti da spunti letterari. Un epilogo e un prologo da ring composition (struttura ad anello"). Il libro potrà' essere acquistato durante l'evento.

I proventi dell'evento andranno "interamente devoluti in beneficenza, per volontà di Federico e di noi genitori, per il sostegno delle attività di reparto onco ematologico dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a tutela di un'infanzia che soffre, affinché la gioia di vivere di nostro figlio, il suo profondo senso di appartenenza, filo che può essere tirato, allungato, ingarbugliato,ma non si romperà mai, si trasformi in "vivida vis" per i bambini che soffrono".

Interverranno come moderatori della presentazione la frofesoressa Barbara Valenti, dottoressa Francesca Lo Mastro, dottoressa Alessandra Delli Poggi, dottor Alessandro Iapino, il dottor Cornelio Lupu e il generale Alessandro Buttice.